Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị đâm tử vong

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an TP Từ Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 20/4, tại cổng Công ty TNHH Seojin, thuộc khu vực lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, TP Từ Sơn, đã xảy ra vụ án mạng, một phụ nữ bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

... Hiện trường vụ án.



Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt đối tượng. Nạn nhân được xác là chị N.T.H, SN 1990, là công nhân. Đối tượng gây án là Lê Văn Thảo, SN 1975, trú ở xã Yên Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm.



Tác giả: P.A

Nguồn tin: cand.com.vn