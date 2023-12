Mâu thuẫn tình cảm, 4 người thương vong do bị đ.â.m d.a.o

Thông tin ban đầu xác định, vụ việc xảy ra vào lúc hơn 17h ngày 4/12 tại khu Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm. Vào thời điểm xảy ra vụ án, một nam thanh niên đã dùng dao gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả 2/3 người đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện, 1 trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngay sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người thương vong, nam thanh niên đã tự sát, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.



Nhận tin báo, Công an phường Trang Hạ, Công an TP Từ Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng nghiệp vụ đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Thiện (nghi phạm gây án) có quan hệ tình cảm với N.N.A (SN 2007) ở Trang Liệt, Trang Hạ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Khoảng 17h ngày 4/12, Thiện hẹn N.N.A đến chùa Sặt để nói chuyện. N.N.A rủ theo N.Đ.H (SN 2008) trú tại Tân Hồng; N.T.T (SN 2008) ở khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng; H (SN 2008) ở khu phố Thượng, phường Đình Bảng; Khôi và N.N.C.A (SN 2007) đi cùng.

Tại đây, N.Đ.H, N.T.T, H và Khôi chờ ở cổng chùa còn N.N.A và N.N.C.A vào trong chùa, lên chòi ở tầng 2 nói chuyện với Thiện. Khi 4 người bạn đang ở tầng 1 nghe thấy tiếng hét của N.N.A và N.N.C.A, vội vã chạy lên thì thấy Thiện dùng dao đâm N.N.A và N.N.C.A; Khôi chạy trước cũng bị Thiện dùng dao đâm bị thương.

Vụ việc khiến N.N.A và N.N.C.A tử vong tại bệnh viện, Khôi và Thiện (hung thủ) bị thương đang cấp cứu. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Từ Sơn và các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ.

Tác giả: X.M

Nguồn tin: cand.com.vn