Bộ mặt thật của gã "con nhà nghèo vượt khó" trong đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Thanh niên sở hữu siêu xe hơn 20 tỷ là thành viên tổ chức tội phạm lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 24/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở tại Campuchia.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn.

Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm này.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia. Tùng thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Nguyễn Quang Trường (thứ ba hàng 1) - từng xuất hiện trên mạng xã hội với siêu xe hơn 20 tỷ cùng các đối tượng trong tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.



Thủ đoạn hoạt động, chúng lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều Fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung "quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video". Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò "lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng" để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi người bị hại "sập bẫy", các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người ở Việt Nam với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty "ma" và cá nhân trên khắp cả nước để hợp thức hóa số tiền lừa đảo. Chúng thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996), trú tại ấp 7, xã Đại Hải, Tp.Cần Thơ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994), trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000), trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002), trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999), trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993), trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội về tội Rửa tiền.

Lật mặt nạ thanh niên 9X "con nhà nghèo vượt khó"

Nguyễn Quang Trường (SN 1993), trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội – 1 trong 7 đối tượng tham gia tổ chức tội phạm này là một người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nguyễn Quang Trường từng xuất hiện với siêu xe Lamborghini Urus.



Nguyễn Quang Trường hay còn gọi là Quang Trường Diamond, Quang Trường Jewelry. Trường thường xuất hiện trên mạng xã hội với cuộc sống xa hoa cùng siêu xe Lamborghini Urus, Mercedes s450 Luxury và 1 chiếc Porsche Panamera Executive và đồng hồ của các thương hiệu Patek Philippe, Richard Mille, Rolex...

Thời điểm chưa bị phát hiện tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng, Nguyễn Quang Trường được một số cư dân mạng ngưỡng mộ vì "con nhà nghèo vượt khó".

