Lừa bán cây cảnh qua mạng xã hội, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Ngày 4/5, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Vĩnh (28 tuổi, trú thôn Đồng Chành, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Vĩnh tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 4 vừa qua, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh H.V.Th. (43 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) về việc bị chủ tài khoản Facebook “Nhà vườn Hà Tâm” lừa đảo, chiếm đoạt 26 triệu đồng thông qua giao dịch mua bán cây cảnh.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vào cuộc điều tra và xác định Lê Văn Vĩnh chính là kẻ thực hiện vụ lừa đảo trên.

... Nhiều FB ảo được lập nhằm mục đích lừa đảo. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Tại cơ quan điều tra, Vĩnh khai nhận, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt giữ, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán cây cảnh qua mạng xã hội.

Cụ thể, Vĩnh lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi đăng bán cây cảnh giá rẻ vào các hội nhóm chơi cây cảnh. Khi có người hỏi mua, đối tượng sẽ thống nhất giá bán và yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc trước. Sau khi người mua chuyển tiền, ngay lập tức, Vĩnh chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền cọc, đồng thời xóa tài khoản Facebook cũ, lập tài khoản mới để tiếp tục hoạt động.

Với thủ đoạn trên, Lê Văn Vĩnh đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Được biết, Lê Văn Vĩnh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đề nghị ai là bị hại của Lê Văn Vĩnh, cần liên hệ sớm với Công an huyện Thạch Hà để có hướng giải quyết.

