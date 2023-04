Giám đốc công ty bất động sản vẽ dự án để lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng

Pháp luật

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuấn (SN 1985, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...