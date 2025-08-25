Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó mưa bão tại Hà Tĩnh

Phó Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác gia cố tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát



Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra công tác gia cố tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải. Tuyến đê Hội Thống dài khoảng 18 km, hiện có 3 điểm xung yếu do bờ biển và rừng phòng hộ bên ngoài đã bị sạt lở. Đây là tuyến đê xung yếu, có vai trò quan trọng bảo vệ hơn 650 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại xã Đan Hải sinh sống phía bên trong. Những ngày qua, gần 1.000 người gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia vận chuyển hàng trăm mét khối đá hộc, bao cát gia cố, chống sạt lở trên chiều dài khoảng 200 m bờ biển.

Kiểm tra tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu, chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương gia cố đê trong thời gian nhanh nhất trước khi bão đổ bộ. Trong quá trình gia cố đê cần đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia. Đồng thời, chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão để có kế hoạch ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Trước diễn biến cơn bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các cơ quan, đơn vị, các lực lượng không chủ quan, tập trung tinh thần, gấp rút triển khai nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, vùng xung yếu dễ xảy ra ngập lụt, sạt lở, lũ quét, điều động phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên nắm bắt tình hình các hồ, đập; đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia ứng phó với bão.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra, động viên, thăm hỏi người dân đang sơ tán, tránh trú bão tại điểm trường thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Phó Thủ tướng đã động viên người dân nỗ lực vượt qua thời điểm khó khăn khi bão đổ bộ, chỉ trở về nhà khi đã an toàn. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện về nhu yếu phẩm, chỗ nghỉ cho người dân; lực lượng quân sự, công an khẩn trương triển khai nhân lực, phương tiện để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Các lực lượng tham gia gia cố tuyến đê Hội Thống. Ảnh: TTXVN phát

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, đến nay tỉnh đã triển khai cơ bản, đầy đủ kế hoạch, phương án ứng phó bão số 5. Theo đó, toàn tỉnh đã hoàn thành sơ tán người dân tại 17 xã, phường ven biển về nơi trú ẩn an toàn; đảm bảo nhu yếu phẩm, cơ sở vật chất tại các điểm sơ tán.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt quản lý các tàu, thuyền; quán triệt, hướng dẫn, chằng chống, neo đậu tàu, thuyền tại các bến đảm bảo an toàn. Đồng thời, tiếp tục huy động lực lượng giúp nhân dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch, giảm thiểu tối đa về thiệt hại tài sản và hoa màu.

Thường xuyên rà soát các điểm, vùng nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt, sụt trượt để có phương án di dời, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư thường trực 24/24h kịp thời ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết. Chủ động các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão.

Từ sáng nay, khu vực phía Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Từ sáng 25/8 đến ngày 26/8, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm (mưa lớn tập trung từ gần sáng ngày 25/8 đến tối ngày 25/8). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200 mm/3h).

Vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17; sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, từ 6h sáng ngày 25/8, cầu Cửa Hội – cây cầu bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh – sẽ tạm ngừng phục vụ người và phương tiện lưu thông. Quy định này không áp dụng đối với các phương tiện ưu tiên và lực lượng chức năng tham gia phòng, chống thiên tai theo quy định. Đơn vị quản lý công trình – Công ty cổ phần 487 được giao triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo và trực gác 24/24h ở hai đầu cầu. Ngoài ra, việc phân luồng, hướng dẫn phương tiện từ xa cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng người dân cố tình đi vào khu vực nguy hiểm. Sở Xây dựng Nghệ An cũng đã phối hợp cùng Hà Tĩnh để thông tin rộng rãi cho người dân, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, kiên quyết không cho phép người và xe qua lại trong thời gian bão đổ bộ.

Tác giả: Hữu Quyết (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin Tức