Cả gan làm giả giấy tờ được cấp đất hòng chiếm đoạt đất của thị trấn

Ngày 17/4/2023, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Lệ, (SN 1971, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.



Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào năm 1998, biết UBND thị trấn Đồng Lộc có nhiều mảnh đất chưa được cấp cho tổ chức, cá nhân nào nên Nguyễn Viết Lệ phát sinh lòng tham hòng chiếm đoạt một thửa đất có diện tích 100m2 đang thuộc quyền quản lý của UBND thị trấn Đồng Lộc.

Nghĩ là làm, Nguyễn Viết Lệ đã liên hệ và thuê người làm giả một Quyết định cấp đất số 25 QĐ/UB ngày 11/11/1998 mang tên Phan Thị Hòa của UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chờ cơ hội trình lên UBND thị trấn để xin cấp miếng đất mình đã nhăm nhe từ trước.



Đến năm 2019, biết UBND thị trấn Đồng Lộc quy hoạch thửa đất mà Nguyễn Viết Lệ làm giả quyết định để đấu giá nên Nguyễn Viết Lệ đã mang Quyết định cấp đất số 25 giả cùng với đơn xin cấp đất (có tẩy xóa) và biên lai thu tiền lên trình UBND thị trấn Đồng Lộc để khẳng định thửa đất đã được UBND huyện cấp cho gia đình Lệ, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất được thể hiện trong quyết định cấp đất giả nhằm mục đích hợp thức hóa thửa đất, hưởng lợi cá nhân.



Sau khi kiểm tra, UBND thị trấn Đồng Lộc phát hiện Quyết định cấp đất số 25 giả nên đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc xử lý theo quy định.



Hiện, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Lệ để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Bùi Lâm

Nguồn tin: Báo BVPL