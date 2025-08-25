Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng bị chia cắt cục bộ

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở xã Kỳ Thượng bị ngập, chia cắt các cụm dân cư.

Tại xã miền núi Kỳ Thượng, mưa lớn đã gây ngập 11 công trình cầu cống, đường giao thông, nhiều thôn xóm bị chia cắt cục bộ; một số công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng, 112 ha lúa Hè Thu bị đổ và ngập úng.

Tại xã Kỳ Thượng, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

Hiện tại, mưa lớn tiếp tục diễn ra, nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao tại các khe suối, cầu tràn, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Trong đó, các thôn như: Mỹ Thuận, Phúc Lập, Phúc Môn... đã bị chia cắt cục bộ do nước ngập sâu tại các tuyến đường.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, xã Kỳ Thượng duy trì trực ban 24/24h, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình mưa lũ, chỉ đạo các thôn xóm cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác tại các điểm ngập sâu, ngăn cấm người dân qua lại.

