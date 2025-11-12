Lật thuyền đánh cá, cha m.ấ.t t.í.c.h, con trai may mắn bơi được vào bờ

Tối 11/11, tin từ UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm thuyền đánh cá. Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Các lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích và kéo thuyền bị chìm lên bờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày (11/11), tàu cá HT-31522-TS do ông Nguyễn Văn H. (SN 1973), trú thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) làm chủ, trên đường đi đánh lưới ghẹ ở vùng lộng trở về thì không may bị sóng to đánh chìm khi còn cách bờ khoảng 500m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền có 2 người là ông H. và con trai (SN 2008). Khi thuyền bị chìm, người con đã tự bơi được vào bờ, còn ông H. đang mất tích.

... Lãnh đạo xã Lộc Hà phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã Lộc Hà cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Sót đã có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân thôn Yên Điềm tích cực tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích và kéo thuyền bị chìm lên bờ.

Hiện, công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn