Nữ hành khách ở Hà Tĩnh "tố" bị tài xế taxi chạm vào v.ù.n.g n.h.ạ.y c.ả.m: Thông tin bất ngờ về tài xế

Thông tin trên VietNamNet, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của một nữ hành khách tại Hà Tĩnh phản ánh việc bị tài xế của một hãng taxi chạm tay vào vùng nhạy cảm.

Theo nội dung bài viết đăng ngày 6/3, người phụ nữ có tài khoản Facebook D.H. cho biết trong quá trình di chuyển, tài xế đã đưa tay chạm vào đùi của mình. Bài đăng kèm hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát 38H-057.xx và cho rằng tài xế còn thu thêm tiền cước. Thông tin sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Sau đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện hai đoạn clip được cho là trích xuất từ camera hành trình của xe, ghi lại cuộc trò chuyện giữa tài xế và nữ hành khách liên quan đến chuyến đi.

Theo nội dung các đoạn clip, tài xế chỉ trao đổi với hành khách về việc thu thêm tiền do chở nhiều hàng hóa, không đề cập đến việc chạm vào vùng nhạy cảm như phản ánh trong bài đăng trước đó.

Báo Dân trí cho biết thêm, nội dung clip cho thấy, khi đến địa điểm có ô tô khách đang đợi, người phụ nữ hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền để chuyển khoản và nhận được câu trả lời "của em hết 100.000 đồng".

Khi nữ hành khách thắc mắc vì sao phải trả thêm tiền, tài xế giải thích do chở người cùng nhiều hàng hóa và mức giá này đã được thỏa thuận từ trước. Người phụ nữ sau đó đồng ý chuyển 100.000 đồng và nói sẽ "đánh giá" chuyến xe.

Từ đây, vụ việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều, cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận về tính xác thực của thông tin.

Hiện, các bài đăng liên quan vụ việc trên tài khoản Facebook cá nhân của nữ hành khách đã được gỡ bỏ.

trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện hãng taxi điện cho biết sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ban lãnh đạo công ty đã làm việc với tài xế liên quan. Bước đầu, tài xế khẳng định không có hành vi sàm sỡ nữ hành khách như phản ánh.

Theo đại diện hãng taxi, trong quá trình di chuyển, tài xế có trao đổi với hành khách về việc thu thêm mức phí do chở nhiều hàng hóa. Chuyến xe chở người phụ nữ ra khu vực đường tránh trung tâm Hà Tĩnh để lên ô tô khách tiếp tục di chuyển.

"Chúng tôi chưa rõ trong quá trình di chuyển đã xảy ra sự việc gì, nhưng sau đó vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận", đại diện hãng taxi nói.

Cũng theo vị này, công ty đã cùng tài xế đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình bày sự việc, đồng thời trực tiếp đến nơi cư trú của nữ hành khách tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, người phụ nữ này được cho rằng đã di chuyển sang nước ngoài lao động.

"Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện tài xế vi phạm, công ty sẽ xử lý theo quy định. Ngược lại, nếu thông tin tố cáo không đúng sự thật, chúng tôi cũng sẽ có biện pháp bảo vệ tài xế và uy tín của công ty", đại diện hãng taxi cho hay.

Cũng theo đánh giá của vị đại diện hãng taxi, tài xế này đã ngoài 50 tuổi, làm việc lâu năm, chưa từng có điều tiếng và được nhận xét hiền lành, thật thà.

