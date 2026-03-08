Đại biểu Quốc hội: Bầu cử diễn ra sớm 2 tháng giúp kiện toàn chức danh chủ chốt

PV Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp và đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại về công tác chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử trọng đại của dân tộc.

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Sớm kiện toàn các chức danh chủ chốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

PV: Ông đánh giá như thế nào về tiến độ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương cho đến thời điểm này?

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Tôi thấy, kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này, Trung ương và địa phương đã thực hiện công tác chuẩn bị rất quyết liệt, chu toàn. Nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp lần này diễn ra sớm hơn 2 tháng so với thường lệ, như vậy kịp thời với tiến độ khi Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa kết thúc.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp.

Đây là điều kiện thuận tiện, thuận lợi sau khi Đại hội Đảng đã chốt vấn đề nhân sự của Trung ương, địa phương. Bầu cử diễn ra sớm hơn 2 tháng so với thường lệ. Vì sau khi kết thúc Đại hội Đảng, chúng ta chốt vấn đề nhân sự rồi thì Quốc hội phải họp sớm hơn, để kiện toàn các chức danh chủ chốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhờ đó, công tác điều hành, lãnh đạo đất nước được thuận lợi và dễ dàng. Tôi rất đồng tình và ủng hộ phương pháp và chủ trương này.

Về công tác chuẩn bị cho bầu cử, tiến độ của Trung ương và địa phương rất quyết liệt. Công tác chuẩn bị diễn ra trong hoàn cảnh sau Tết Bính Ngọ, chúng ta thực hiện ngay cho kịp thời và đúng lúc. Trách nhiệm của Trung ương và địa phương đã và đang tổ chức đạt được hiệu quả rất tốt, thuận lợi và dễ dàng cho người dân.

Việc công bố danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, các ứng cử viên đi vận động tuyên truyền đang được thực hiện rất trơn tru, thuận lợi. Chúng ta chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, Trung ương và địa phương đang tập trung toàn tâm toàn ý cho công tác bầu cử sắp tới, làm sao đảm bảo hiệu quả, đạt yêu cầu mong muốn.

PV: Theo ông, người dân đi bầu cử và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần lưu ý điều gì?

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Những vị ứng cử viên, đặc biệt là cử tri cần suy nghĩ, chọn lựa những đại biểu đại diện cho mình gồm những người ưu tú nhất, bầu chọn ra các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân ở Nghị trường Quốc hội, HĐND.

Những vị đại biểu này sẽ thể hiện tiếng nói của đông đảo đồng bào, cử tri, để quyết định vận mệnh của đất nước, quyết định vận mệnh của địa phương, hoàn thiện vấn đề kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác, nâng cao giám sát ở địa phương.

Cử tri tìm hiểu về các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại các điểm bầu cử.

PV: Trải qua những kỳ đảm nhiệm vai trò Đại biểu Quốc hội, ông đánh giá như thế nào về tính kết nối, kế thừa giữa các thế hệ đại biểu Quốc hội?

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Chúng ta đang có một sự kết hợp hài hòa giữa đại biểu lớn tuổi, giàu kinh nghiệm và những đại biểu trẻ, mới được trúng cử. Phải có sự gắn bó, gắn kết với nhau trong công tác lập pháp, bàn về một số vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát báo cáo thì mới đạt được hiệu quả cao nhất.

Tôi cho rằng đây là một kỳ bầu cử có sự kế thừa liên tục, thường xuyên của các thế hệ. Từ các đại biểu trẻ đến các đại biểu lớn tuổi, giàu kinh nghiệm kết hợp với nhau để có sự phối hợp cân đối trong hoạt động thực tiễn. Cốt làm sao cho ở Nghị trường Quốc hội, chúng ta chủ động, sâu rộng, quyết liệt, bàn các vấn đề trọng tâm của đất nước như xây dựng luật pháp, kinh tế xã hội...

Từ đó giúp cho người dân tín nhiệm, người dân được yên tâm từ những quyết sách. Những vấn đề khi Quốc hội đưa ra sẽ ăn sâu vào đời sống của người dân và người dân được thụ hưởng từ những quyết sách đó.

...

Đại biểu Trịnh Xuân An: Cơ hội dành cho các đại biểu Quốc hội rộng mở hơn

PV: Đặt trong bối cảnh hiện nay, vai trò và trọng trách đối với các đại biểu dân cử có gì thay đổi so với nhiệm kỳ trước, thưa ông?

Đại biểu Trịnh Xuân An: Cả nước đang chuẩn bị bước vào một kỳ bầu cử trong bối cảnh có nhiều điều đặc biệt. Đây không chỉ là kỳ bầu cử theo nhiệm kỳ 5 năm một lần, mà được đặt trong tổng thể bối cảnh rất đặc biệt của cả dân tộc, khi đất nước bắt đầu bước sang kỷ nguyên mới với những thay đổi mang tính cách mạng.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Bước sang giai đoạn mới với yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, những nhiệm vụ đặt ra không cho chúng ta có thời gian để cân - đo - đong - đếm, mà chỉ có một lựa chọn là tiến bước lên phía trước.

Quốc hội khóa XVI được đặt trong bối cảnh như vậy nên ứng viên đại biểu Quốc hội lần này cũng phải chuẩn bị một tâm thế khác.

Cơ hội dành cho các đại biểu Quốc hội rộng mở hơn, nhiệm vụ đặt ra nhiều hơn và thách thức, sức ép cũng sẽ lớn hơn, nhất là yêu cầu từ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, cộng với những thách thức mới về phát triển khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng và nhiều diễn biến khó lường vừa xảy ra trên thế giới.

Quốc hội cũng vậy, phải có sự tiếp nối, nhưng không phải tiếp nối thuần túy, mà cần cả kế thừa và tạo đột phá. Chính vì lẽ đó, vai trò của đại biểu Quốc hội khóa mới phải thay đổi rõ rệt.

Lâu nay chúng ta thường nói đơn giản là Quốc hội làm luật, đại biểu Quốc hội tham gia làm luật, như vậy đúng nhưng chưa đủ. Đại biểu Quốc hội còn phải chủ động phát hiện những vấn đề mới trong thực tiễn, kiến tạo chính sách để phục vụ cho sự phát triển. Việc này đòi hỏi đại biểu Quốc hội không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản, mà cần có kinh nghiệm phong phú, có chất thực tiễn để tư duy làm luật không chỉ giới hạn trong hội trường. Thay vào đó, đại biểu Quốc hội cần có tầm nhìn bao quát, mang tính chuyên nghiệp và toàn diện hơn.

Vai trò của đại biểu Quốc hội là đưa hơi thở cuộc sống vào quá trình làm luật, để luật không chỉ thuần túy là các quy định cứng nhắc, mà còn có khả năng kiến tạo chính sách, giúp đất nước có nền tảng, động lực và nguồn lực phát triển.

PV: Ông có thể cho biết cơ cấu đại biểu Quốc hội lần này có những điểm gì mới?

Đại biểu Trịnh Xuân An: Trước hết là cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách và kiêm nhiệm, thì khóa này rất mừng vì tỷ lệ dành cho đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tăng lên, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó còn có cơ cấu liên quan từng ngành, lĩnh vực, có lẽ cũng là điều cần nghiên cứu kỹ. Bởi chính sách của Quốc hội mang tính dài hơi và tổng thể, dài hơi và kiến tạo cao, đòi hỏi đại biểu Quốc hội không chỉ giỏi trong lĩnh vực của mình mà phải có năng lực tổng thể trong phân tích, nhìn nhận, có tư duy chiến lược trong làm chính sách, còn nếu chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực thì không hiệu quả. Khả năng đóng góp, xây dựng chính sách mang tính dự báo, bao trùm, kiến tạo và dẫn dắt là điều tôi rất kỳ vọng ở các đại biểu khóa mới.

Với mỗi đại biểu Quốc hội, họ không chỉ tham gia quyết chính sách theo quy trình, chỉ bấm nút thông qua thuần túy, mà phải có năng lực kiến tạo thể chế.

Nhưng quan trọng hơn, đó là quyết tâm của người đại biểu trong đề xuất những vấn đề mới, vấn đề khó.

Điều này được thể hiện khá rõ trong nhiệm kỳ khóa XV khi Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ, dám quyết những vấn đề chưa có tiền lệ. Với vai trò đặt nền tảng thể chế cho chu kỳ phát triển mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI cần phát huy mạnh mẽ tinh thần này.

PV: Xin cảm ơn ông.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn