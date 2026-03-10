Hà Tĩnh: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, khoa học.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 69 Ủy ban bầu cử cấp xã, 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 1.100 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Với 41 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, Công an phường Thành Sen đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đơn vị đã phân công lực lượng bám nắm từng tổ dân phố, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, đơn vị cũng đã lắp đặt camera giám sát tại các khu vực bầu cử để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm bỏ phiếu.



Bà Trần Liên Hằng, phường Thành Sen chia sẻ: “Lực lượng công an phường ngày đêm tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại các tổ dân phố. Danh sách cử tri đã được niêm yết, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử rất chu đáo và trang trọng”.

Cũng như Công an phường Thành Sen, tại xã Mai Hoa để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giúp ngày hội bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng luật, Công an xã Hoa Mai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn.

Cùng đó, lực lượng Công an xã đã tăng cường bám địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, giúp cử tri yên tâm thực hiện quyền công dân của mình. Hiện địa phương đã thành lập 9 tổ bầu cử tại 9 khu vực bỏ phiếu với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Tăng cường công tác tuần tra.



Thiếu tá Phạm Viết Tuân, Trưởng Công an xã Mai Hoa cho biết: Bên cạnh việc triển khai quân số trực tại các điểm bỏ phiếu, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các tổ bầu cử. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa là người bảo vệ, vừa là tuyên truyền viên giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, với quyết tâm không để sai sót nào xảy ra.

Để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đồng bộ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã tạo nên "lá chắn" vững chắc.

Điển hình như những ngày qua, Công an phường Vũng Áng đã cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường công tác tuần tra ban đêm, kiểm soát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên từng tuyến đường, khu dân cư.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệp đồng chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an, tin tưởng rằng ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, diễn ra trong không khí an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

