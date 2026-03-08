4 mốc thời gian hộ kinh doanh cần lưu ý kê khai thuế

Từ ngày 05/03/2026, Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 40/2021/TT-BTC, quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định mới, hộ kinh doanh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng liên quan đến nghĩa vụ thông báo tài khoản và thực hiện kê khai thuế.

Trước hết, ngày 05/03/2026 là thời điểm Thông tư 18/2026/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành. Từ thời điểm này, các quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh được áp dụng theo hướng cập nhật, thay thế các quy định trước đây tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Các mốc thời gian hộ kinh doanh cần lưu ý theo Thông tư 18/2026

...

Một mốc đáng chú ý khác là ngày 20/04/2026. Đây là hạn cuối để hộ kinh doanh nộp thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho cơ quan thuế, theo Mẫu 01/BK-STK. Quy định này nhằm phục vụ công tác quản lý doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đối với hộ kinh doanh mới thành lập hoặc hộ chuyển từ phương pháp nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai, việc gửi thông báo thông tin tài khoản thanh toán phải thực hiện ngay trong kỳ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, khi có thay đổi về số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, hộ kinh doanh phải kịp thời thông báo với cơ quan thuế để cập nhật thông tin quản lý.

Việc tuân thủ đầy đủ các mốc thời gian và nghĩa vụ thông báo theo Thông tư 18/2026/TT-BTC được cơ quan thuế xác định là yêu cầu bắt buộc, góp phần bảo đảm minh bạch doanh thu và thực hiện đúng quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo VOV