Án mạng đau lòng từ mâu thuẫn trên bàn nhậu

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ngày 7/3, một lãnh đạo UBND xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau xác nhận, một vụ xô xát dẫn đến tử vong xảy ra tại địa phương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ những bất đồng bộc phát trong quá trình sử dụng rượu bia giữa các bên liên quan.

Vụ việc bắt đầu vào chiều ngày 6/3, khi ông H.V.T (SN 1978, ở xã Tạ An Khương) tổ chức buổi tiệc nhậu với sự tham gia của N.V.C (SN 1986), ông L.T.P. (SN 1979) cùng một số người dân khác trong khu vực.

Đến khoảng 21h cùng ngày, giữa ông C. và ông P. xảy ra cự cãi kịch liệt do những mâu thuẫn phát sinh ngay trên bàn nhậu. Cả hai sau đó rời khỏi nhà ông T. để trở về.

Tuy nhiên, ngay sau khi về tới nhà, ông N.V.C đã lấy một con dao và lập tức di chuyển sang nhà ông P. sát vách để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Trong lúc xô xát tại đây, C. đã dùng dao đâm vào vùng bụng của ông P., khiến nạn nhân trọng thương và ngã gục tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng C rời khỏi hiện trường để trở về nhà mình. Mặc dù ông P. đã nhanh chóng được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV