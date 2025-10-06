Hà Tĩnh kịp thời đưa các ngư dân bị lốc xoáy nhấn chìm thuyền vào bờ an toàn

Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút (ngày 5/10), trên địa bàn xã Kỳ Xuân đã xảy ra trận lốc xoáy làm thuyền chao đảo, nước tràn vào 3 thuyền của ngư dân trên địa bàn khi đang đi câu mực tại vùng biển Kỳ Xuân. Đó là các thuyền của ông Nguyễn Văn Song thôn Xuân Tiến, Trần Trọng Tường và Phan Hồng Đăng đều ở thôn Xuân Phú

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch xã Kỳ Xuân cho biết, trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ nên các ngư dân không kịp vào bờ, mặc dù các thuyền câu mực cách bờ không xa. Sau khi nhận được thông tin xã kêu gọi người dân nhanh chóng tìm cách đưa các thuyền vào bờ. Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn, người dân địa phương đã kịp thời kéo, dắt thành công 2 thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Song và Trần Trọng Tường vào bờ an toàn; riêng thuyền của ngư dân Phan Hồng Đăng bị chìm gần bờ nhưng do sóng to, gió lớn nên chưa thể trục vớt.

Cùng thời điểm này, thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Hiếu (thôn Lê Lợi xã Kỳ Xuân) đang đi câu mực gặp lốc xoáy trong quá trình hành trình vào bờ đã cứu sống anh Nguyễn Minh Đức (thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh) đang trôi dạt trên biển cách đất liền khoảng 1,5 hải lý dọc bờ biển giáp xã Kỳ Anh và xã Kỳ Khang.

Được biết, ngư dân Nguyễn Minh Đức cũng đang câu mực thì bị gió lốc đánh chìm thuyền, trôi dạt trên biển. Hiện các ngư dân tình hình sức khỏe đều ổn định, riêng ngư lưới cụ hư hỏng nặng, 2 thuyền của anh Phan Hồng Đăng và Nguyễn Minh Đức chìm dưới nước chưa trục vớt được.

