C.ư.ớ.p lại tiền sau khi thua b.ạ.c

Ngày 8/3, Bảo, 26 tuổi; Nguyễn Văn Lộc, 37 tuổi; Phan Văn Bảo, 24 tuổi; Phan Văn Ngọ, 48 tuổi, cùng trú phường Thành Sen, bị khởi tố về tội Cướp tài sản và Đánh bạc, theo Điều 168 và 321 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Bùi Xuân Tiệp, 35 tuổi, trú xã Thạch Lạc; Trần Hậu Mạnh; Trần Hậu Định, 36 tuổi; Trịnh Văn Hòa, 39 tuổi, cùng trú phường Thành Sen, bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Nghi can Ngọ, Văn Bảo, Hậu Bảo và Lộc (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê



Theo điều tra, tối 24/2, nhóm của Trần Hậu Bảo tổ chức đánh bài ba cây tại nhà Ngọ ở tổ dân phố Kinh Nam, phường Thành Sen, đặt cược mỗi ván từ 100.000 đồng trở lên. Tổng số tiền đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Sau khi thua, Hậu Bảo nghi ngờ Tiệp chơi gian lận nên yêu cầu trả lại tiền.

Nhà chức trách cáo buộc Hậu Bảo, Lộc, Văn Bảo và Ngọ đã đánh đập Tiệp, ép chuyển trả số tiền đánh bạc đã thắng trước đó. Bị đe dọa và hành hung, Tiệp phải làm theo yêu cầu.

Từ tố cáo của nạn nhân, sau hơn một tuần điều tra, nhóm của Bảo bị bắt. Nhà chức trách chưa công bố số tiềnnhóm này yêu cầu Tiệp phải trả.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

