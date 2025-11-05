Lật thuyền đánh cá, anh trai mất tích, người em may mắn thoát nạn

Tối 4/11, tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng cùng các đội thiện nguyện đang triển khai tìm kiếm anh Trần Đức M. (SN 1982, trú tổ 2, phường Bắc Hồng Lĩnh) mất tích trên hồ Đại Rai.

Khu vực hồ Đại Rai nơi anh Trần Đức M. mất tích. (Ảnh: DNQ)

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, anh Trần Đức M. cùng người em chèo thuyền thả lưới đánh bắt cá trên hồ Đại Rai (thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh). Lúc 17h cùng ngày, thuyền chở hai anh em không may bị lật, người em bơi được vào bờ, còn anh Trần Đức M. mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng người dân đang tổ chức tìm kiếm anh M.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý