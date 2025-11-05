Hà Tĩnh: Tìm thấy t.h.i t.h.ể người đàn ông bị lật thuyền khi đánh bắt cá

Các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm anh Trần Đức M không may bị lật thuyền khi thả lưới đánh bắt cá trên hồ Đại Rai.

Trước đó, chiều 4/11 anh Trần Đức M (SN 1982 ở phường Bắc Hồng Lĩnh) cùng người em trai chèo thuyền thả lưới đánh bắt cá trên hồ Đại Rai. Đến khoảng 17 giờ, thuyền chở 2 anh em không may bị lật, người em bơi được vào bờ, còn anh Trần Đức M bị mất tích.

...

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và một số đội cứu hộ thiện nguyện cùng người dân trên địa bàn đã tổ chức tìm kiếm anh M. Mặc dù trong đêm tối, gió lạnh, nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5/11 đã tìm thấy và trục vớt thi thể anh M bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, hồ Đại Rai là hồ sinh thái ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh cũ, nay thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh. Hiện tại khu vực này đang được triển khai xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu công viên trung tâm.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn