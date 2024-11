Khám phá 'nhà máy xanh' TH true MILK: Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch

Thay đổi Phủ Quỳ

Hơn 14 năm trước, Tập đoàn TH bắt đầu đầu tư vào huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) với dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD.

Đến nay, trên mảnh đất Nghĩa Đàn đã hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao khép kín "Từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch".

Dự án có đàn bò gần 70.000 con, nhà máy sữa hiện đại với diện tích xây dựng 5,2ha, công suất chế biến đã đạt mốc hơn 1 triệu lít sữa/ngày. Năm 2020, TH xác lập kỷ lục Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao khép kín quy mô lớn nhất thế giới, và đến nay vẫn giữ vững kỷ lục này.

Dự án sữa TH hiện đang được mở rộng ra nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó trang trại tại Phú Yên, Thanh Hóa đã đi vào vận hành.

Ði dọc theo đường Hồ Chí Minh hôm nay, du khách gần xa có thể nhận thấy sự thay đổi của vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ với những cánh đồng cỏ Mombasa rộng lớn, có diện tích lên tới 2.230ha.

Hay những vùng nguyên liệu trồng ngô, hoa hướng dương trải dài bát ngát; những nhà máy, trang trại quy mô, bề thế với các thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ cao đang vận hành.

Trên các cánh đồng ngút tầm mắt, TH sử dụng hệ thống máy móc hiện đại cho mọi khâu của quy trình canh tác từ làm đất, gieo hạt tới thu hoạch. Trong số đó, có những máy thu hoạch cỡ lớn có năng suất làm việc bằng hàng trăm người làm thủ công.

Đáng chú ý, TH còn hướng dẫn, liên kết với người nông dân trồng ngô, cỏ theo tiêu chuẩn canh tác sạch, bao tiêu sản phẩm, mỗi năm thu mua nguyên liệu với tổng giá trị trên 100 tỉ đồng của hàng nghìn nông dân trong vùng dự án.

Đứng bên cánh đồng ngô bạt ngàn đang vào vụ thu hoạch, ông Lý Hồng Dương - nông dân xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An - kể trước đây, gia đình ông trồng cao su nhưng mưa bão quật đổ nhiều nên đã mạnh dạn chuyển sang trồng ngô sinh khối bán cho trang trại bò sữa TH true MILK.

Gia đình ông Dương có 6ha đất, đã dành 5ha để trồng ngô sinh khối.

"Trước đây chúng tôi cũng trồng ngô lấy hạt, mỗi năm chỉ được 1-2 vụ. Trồng xong phải bẻ bắp, phơi khô, tách hạt rồi lại phơi... rất nhiều công đoạn nhưng giá cả trồi sụt, lúc lên lúc xuống.

Bây giờ, trồng bán cả cây cho nhà máy nên ổn định hơn", ông Dương nói.



Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn Phạm Chí Kiên chia sẻ rằng sau hơn một thập kỷ từ khi các nhà máy của TH được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, huyện Nghĩa Đàn đã "thay da đổi thịt".

Các dự án của TH đã góp phần tạo ra sự chuyển dịch lớn trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện Nghĩa Đàn.

"Với việc liên kết xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các trang trại, nhà máy của TH để phục vụ chăn nuôi bò sữa hay sản xuất đường, người nông dân có việc làm ổn định và thu nhập ngày càng cao, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện", ông Kiên nói và dẫn chứng từ một vùng đất khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo lên tới 23% thì đến nay số hộ nghèo của huyện Nghĩa Đàn chỉ còn 6,4%.

Quy trình sản xuất khép kín từ đồng cỏ đến ly sữa sạch

Với tiêu chí "Sữa tươi sạch là con đường duy nhất", TH đã áp dụng một quy trình sản xuất khép kín "Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch", ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa, công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp và chế biến sâu, để cho ra đời dòng sữa tươi sạch TH true MILK đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế từ "đồng đất" Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - giám đốc sản xuất Nhà máy sữa tươi sạch TH - cho biết toàn bộ quy trình từ khi sữa được vắt ra tới khi đến nhà máy sản xuất, sữa tươi nguyên liệu hoàn toàn không tiếp xúc với không khí chút nào.

Đây là yếu tố quan trọng kiểm soát chất lượng sữa, khác biệt lớn giữa mô hình chăn nuôi công nghiệp và chăn nuôi bò sữa nông hộ.

...

Nhờ ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, sản phẩm có thể giữ được dưỡng chất và hương vị tự nhiên trong thời hạn sử dụng của sản phẩm mà không dùng chất bảo quản, tốt hơn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Nhà máy xử lý rác thải không mùi - Hình mẫu của mô hình kinh tế xanh

Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung của TH nằm ở vùng hạ lưu sông Sào trên cao nguyên Phủ Quỳ. Con sông hiền hòa trở thành mạch nguồn tự nhiên khởi sinh, nuôi dưỡng và tạo nên sức sống mới cho vùng đất miền Tây xứ Nghệ.

Năm 2011, nhà máy xử lý nước sinh hoạt đầu tiên của tập đoàn hoàn thành và đưa vào vận hành đã giúp TH tự chủ được nguồn nước trong sản xuất.

Hiện tại, tập đoàn đang sở hữu 3 nhà máy nước sinh hoạt với tổng công suất 14.500m3/ngày đêm. Các nhà máy được sử dụng công nghệ của Amiad - Israel - công nghệ xử lý nước sinh hoạt hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay, tự động 100%.

Ông Phạm Vinh Sơn - tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phân bón xanh, mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất xanh, tuần hoàn và bảo vệ môi trường của Tập đoàn TH - cho biết: "Thực hiện kinh tế tuần hoàn, tại các trang trại TH, mọi phế phẩm đầu ra của công đoạn này đều là đầu vào của công đoạn khác.

Phụ phẩm trong quá trình chăn nuôi, sản xuất được xem là nguồn tài nguyên tái tạo chứ không phải là chất thải, qua đó giảm khai thác tài nguyên, giảm phát thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ thiên nhiên".

Chất thải từ quá trình chăn nuôi sau khi được xử lý đạt chuẩn trở thành chất đệm sinh học phục vụ trang trại và phân bón hữu cơ tự nhiên chất lượng cao quay trở lại phục vụ các cánh đồng nguyên liệu cũng như cung ứng ra thị trường.

Nhờ quy trình này, tập đoàn đã giảm thiểu được từ 60 - 70% phát thải khí metan so với các biện pháp thông thường.

Trang trại bò sữa tại Nghệ An được đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời và chính thức hòa lưới điện quốc gia từ cuối năm 2020. Dự án này đã và đang mang lại nhiều lợi ích về giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần giảm tải hiệu quả cho lưới điện quốc gia.

Ông Cao Minh Hòa - giám đốc kỹ thuật Nhà máy sữa tươi sạch TH - cho biết mỗi năm hệ thống pin mặt trời sản xuất 7 triệu kWh. Theo tính toán, năng lượng chuyển hóa từ quang năng sang điện năng của hệ thống pin mặt trời ở trang trại giúp giảm phát thải tương đương khoảng 5.000 tấn khí CO2/năm.

Nếu tính chi phí theo đơn giá điện mua vào, với sản lượng điện tự sản xuất được như hiện nay, mỗi năm đơn vị này đang tiết kiệm hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, theo ông Hòa, hệ thống pin mặt trời với khoảng 1.500 tấm lắp đặt trên mỗi mái chuồng trang trại, ngoài việc hấp thụ năng lượng mặt trời còn có tác dụng giảm bức xạ nhiệt, giúp điều hòa không khí bên trong chuồng nuôi, góp phần tiết kiệm điện.

"Khảo sát cho thấy, nhiệt độ chuồng nuôi có lắp tấm pin năng lượng mặt trời trên mái luôn thấp hơn 4 - 5 độ C so với chuồng không lắp. Điều này góp phần giảm nhiệt trong không gian chuồng, giúp đàn bò có môi trường sống mát mẻ, thoải mái hơn, giảm căng thẳng, mệt mỏi do thời tiết nắng nóng, từ đó cho sản lượng sữa nhiều hơn.

Đây cũng là một trong những cam kết về phúc lợi động vật mà tập đoàn thực hiện", ông Hòa chia sẻ.

Với mục tiêu phát triển bền vững, tập đoàn cũng đã nỗ lực giảm nhựa trong quá trình sản xuất như: thay thế túi ni lông, thìa sữa chua từ nhựa dùng một lần bằng túi, thìa làm bằng nguyên liệu sinh học thân thiện với môi trường; cắt giảm lượng thìa sữa chua tặng kèm các thùng sản phẩm TH true YOGURT; bỏ hoàn toàn màng co nắp chai nước tinh khiết; giảm trọng lượng chai nhựa; giảm độ dày mác chai...

Áp dụng đồng bộ các giải pháp trên, TH giảm hơn 600 tấn nhựa/năm, tương đương tiết kiệm khoảng 16 tỉ đồng.

Ngoài ra, TH đã triển khai các chương trình thu gom vỏ hộp sữa từ năm 2022. Vỏ hộp sữa sau khi thu gom sẽ được chuyển tới các đơn vị tái chế chuyên nghiệp và "tái sinh" thành các sản phẩm, vật dụng mới như tấm mái lợp, bàn ghế học sinh...

Nội dung: Doãn Hòa

Hình ảnh: Doãn Hòa - TL