Vì sao lãnh đạo ngân hàng, cổ đông lớn không được bảo hiểm tiền gửi?

Lãnh đạo ngân hàng, cổ đông lớn phải có trách nhiệm khi tổ chức tín dụng có vấn đề

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, Điều 20, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất quy định 4 trường hợp không được bảo hiểm tiền gửi.

Đó là: (i) tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân và người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó; (ii) tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; (iii) tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô; (iv) tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

Góp ý về quy định này, một số ngân hàng đề xuất bỏ hoặc làm rõ một số vấn đề trong quy định nêu trên. Trong đó, PVCombank đề xuất bỏ các mục (i) và (ii) nêu trên.

Lãnh đạo ngân hàng sẽ không được bảo hiểm tiền gửi khi gửi tiền tại chính ngân hàng mình quản lý, điều hành



Theo đại diện ngân hàng này, đối với các chủ thể gửi tiền tại mục (i), (ii), Luật Các tổ chức tín dụng không có quy định hạn chế giao dịch gửi tiền của các chủ thể này tại tổ chức tín dụng. Vì vậy, về nguyên tắc, các chủ thể này cũng phải được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp như các khách hàng thông thường.

Phản hồi ý kiến nêu trên, Ngân hàng Nhà nước cho biết, các chủ thể tại mục (i), (ii) bao gồm người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát, cá nhân là cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng và người có liên quan.

"Pháp luật không cấm các cá nhân này gửi tiền tại tổ chức tín dụng do mình quản lý, điều hành, sở hữu cổ phần nhưng khi tổ chức tín dụng có vấn đề, các cá nhân này phải có trách nhiệm và không được chi trả bảo hiểm tiền gửi" - Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Làm rõ quy định đối tượng không được bảo hiểm

Ngoài ra, cũng liên quan đến quy định này, Ngân hàng OCB đề nghị quy định, giải thích rõ các đối tượng không được bảo hiểm nêu trên. Cụ thể, OCB nêu: "Khoản 1: Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân và người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ” ở đây được hiểu là trường hợp cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ và người có liên quan là cá nhân không sở hữu hoặc sở hữu vốn điều lệ nhưng dưới 5% thì cả hai đều không được bảo hiểm tiền gửi; hay trường hợp cá nhân sở hữu 4% vốn điều lệ cùng 2 người liên quan mỗi người sở hữu 2% vốn điều lệ, tổng cộng 6% thì cả 3 cá nhân này có tiền gửi đều không được bảo hiểm tiền gửi.

Cùng với đó, làm rõ định nghĩa người quản lý, thế nào là người điều hành và cần quy định cụ thể các vị trí, chức danh nào, bởi Khoản 2 của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 quy định rõ thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, giúp tổ chức tín dụng dễ dàng xác định đối tượng không được bảo hiểm tiền gửi.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định chung chung “người quản lý, người điều hành”, khiến tổ chức tín dụng khó xác định chính xác đối tượng theo luật và có thể dẫn đến tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi thiếu hoặc thừa.

OCB cũng đề nghị làm rõ “Giám đốc chi nhánh” ở đây là Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hay là Giám đốc chi nhánh - đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng/ngân hàng thương mại trong nước.

Tiếp thu góp ý trên, Ngân hàng Nhà nước chỉnh sửa tại dự thảo Luật như sau: “1. tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi của cá nhân, người có liên quan của cá nhân đó mà cá nhân, người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó”.

Còn về khái niệm người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, không cần thiết quy định lại tại dự thảo này.

Theo đó, người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm: Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.

Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm: Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc (Giám đốc) và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.

