Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Ngày 15/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp công dân D.Đ.C (SN 1963, trú tại xã Kỳ Anh) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Ông D.Đ.C làm việc với cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan Công an, ông D.Đ.C đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống… trên mạng xã hội, Công an xã Kỳ Anh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

