Lập tài khoản ảo, lừa đảo bán điện thoại dởm

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 22/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Trọng Đại và Nguyễn Cảnh Hoàng về Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán điện thoại di động giá rẻ trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng này tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook “ảo”, đăng tải hình ảnh điện thoại mẫu mã mới, kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn như “hàng chính hãng”, “giá rẻ”, “bảo hành đầy đủ” nhằm tạo sự tin tưởng.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng liên tục nhắn tin thuyết phục, thúc ép nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để giữ hàng và thanh toán tiền trước khi nhận hàng để làm cho bị hại tin tưởng và chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/12/2025, Công an xã Thạch Hà tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Phan Trọng Đại (SN 2006) và Nguyễn Cảnh Hoàng (SN 2007), cùng trú thôn Vạn Yên, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An khi đang lẩn trốn và hoạt động tại các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng nhận thức rõ hành vi phạm tội và khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nói trên với nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, trong đó tập trung vào hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt được từ các bị hại ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: baophapluat.vn