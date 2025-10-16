Hà Tĩnh: Nhiều cảm xúc tại phiên tiếp công dân tháng 10 của Chủ tịch tỉnh Võ Trọng Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tại phiên tiếp dân. Ảnh: LHC

Mở đầu phiên tiếp tháng 10, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Nguyễn Việt Dũng báo cáo một số kết quả thực hiện trong tháng. Từ ngày 10/9 đến 10/10, Ban Tiếp công dân đã tiếp nhận và xử lý 101 đơn (khiếu nại 20; tố cáo 02; kiến nghị, phản ánh 79). Nội dung đơn chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ban Tiếp công dân đã tham mưu UBND tỉnh văn bản giao, chuyển 85 vụ việc; còn 16 đơn không đủ điều kiện xử lý lưu hồ sơ vụ việc để theo dõi.

Các đơn vị có nhiều đơn nhất (mỗi đơn vị có 6 đơn) gồm: UBND xã Đồng Lộc, xã Sơn Tiến và phường Sông Trí. Có 23 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân, 6 vụ việc mới có báo cáo tiến độ, chưa giải quyết xong, đề nghị các đơn vị được giao giải quyết, báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên tiếp, Chủ tịch tỉnh Võ Trọng Hải biểu dương Ban Tiếp công dân đã tham mưu thành lập Tổ tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân phục vụ tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh); phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV (Văn bản số 7688/UBND-TCD2 ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh).

Phê bình Sở Tài chính vì chậm trễ trong công tác tiếp dân. Ảnh: LHC

Hội trường “nóng” trước giờ mời dân vào tiếp

Đối với 6 vụ việc chưa giải quyết xong, Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu các đơn vị được giao giải quyết báo cáo trực tiếp.

Vụ việc ông Phan Hồng Khánh, trú tại Tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng Lĩnh: Kiến nghị liên quan đến việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đại diện Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, thuế chỉ thực hiện khâu cuối cùng, quyết định miễn, giảm thuộc Sở Tài chính. Chỉ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp gọi điện phê bình và yêu cầu lãnh đạo Sở Tài chính đến tham dự phiên tiếp dân, đồng thời phải cam kết trong bao lâu thực hiện xong nhiệm vụ trả lời công dân.

Vụ việc ông Trần Văn Chính và bà Trần Thị Chỉnh, trú tại thôn 1, xã Cẩm Lạc: Khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của gia đình các công dân để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc –Nam: Chủ tịch tỉnh đã “chất vấn” lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại sao giao cho Sở chủ trì, các anh lại giao tiếp cho xã, như vậy bao giờ mới trả lời cho người dân?!

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với xã Cẩm Lạc sớm có văn bản trả lời công dân trước 30/10. Đối với 4 vụ việc tồn đọng khác, Chủ tịch Võ Trọng Hải đã phê bình một số lãnh đạo sở và chủ tịch xã liên quan vì chưa tập trung thực hiện dứt điểm nhiệm vụ được giao ở các kỳ tiếp dân trước, nay cần gấp rút hoàn thành, sớm có kết quả cho công dân, đồng thời báo cáo kết quả đến Chủ tịch tỉnh. Nếu tiếp tục để sự việc tồn đọng, kéo dài sẽ đánh giá xếp loại cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Yêu cầu Chủ tịch phường báo cáo vụ việc tồn đọng và cam kết thời gian xử lý dứt điểm. Ảnh: LHC

Nhiều kiến nghị của công dân được giải quyết ngay lập tức

Bắt đầu phiên tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ưu tiên mời các gia đình người có công với cách mạng có kiến nghị về chế độ chính sách. Đối với việc hỗ trợ nhà ở, bàn thờ thờ cúng liệt sỹ cho các đối tượng, gia đình chính sách, gồm: Nguyễn Văn Phú, thờ cúng 02 liệt sỹ, xã Hương Xuân; Trần Quốc Kỳ, thương binh 3/4, xã Đông Kinh, Chủ tịch tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, cùng với các xã, sớm giải quyết dứt điểm, đúng chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng.

... Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe ông Vũ Xuân Mừng, xã Kỳ Thượng trình bày việc chậm cấp sổ đỏ. Ảnh: LHC

Đối với hồ sơ xin chuyển trường của cô giáo Lê Thị Dùng - giáo viên biệt phái dạy ở trường miền núi Sơn Lĩnh, xa nhà 100km đã hơn 20 năm, có chồng là bộ đội ở xa nhà, bố tai biến nằm liệt giường, Chủ tịch Võ Trọng Hải đã yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định chuyển trường về xã nhà Cổ Đạm ngay trong tháng 10.

Phiên tiếp có 3 công dân là hội viên Hội người mù xã Cẩm Xuyên, đề nghị tỉnh chỉ đạo xã Cẩm Xuyên hỗ trợ trong việc cấp giấy để thuận tiện trong việc bán tăm tre. Chủ tịch Võ Trọng Hải đã đến tận nơi bắt tay, lắng nghe các công dân khiếm thị trình bày nguyện vọng. Ngay lập tức, Chủ tịch UBND tỉnh đã cam kết với các hội viên Hội người mù xã Cẩm Xuyên, “không chỉ với xã Cẩm Xuyên mà sẽ yêu cầu tất cả các chủ tịch xã phường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm của người khiếm thị trên toàn tỉnh”.

Các công dân khiếm thị vui mừng bắt tay cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh. Video: LHC

Sau lượt tiếp các gia đình chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung tiếp và giải quyết các hộ dân liên quan đến đất đai. Chủ tịch Võ Trọng Hải nhắc nhở Ban Tiếp công dân, tất cả người dân đã đến đây, đều được mời lên và cho người dân được trình bày: “Người ta đi xa cả trăm cây số chỉ mong được trình bày nguyện vọng thì cán bộ phải biết lắng nghe. Nghe, hiểu mới hành động giúp dân có kết quả được”.

Nâng cao kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại cho cấp xã

Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu, đối với các công dân được tiếp tháng 10, các sở, ngành và địa phương liên quan được giao trách nhiệm, phải xử lý dứt điểm trong thời hạn quy định, không được gia hạn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các ngành Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai hội nghị tập huấn, hướng dẫn cấp xã rà soát công tác quản lý sử dụng đất tại địa phương, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm cấp giấy tờ cho các hộ còn tồn đọng hồ sơ, mặt khác đảm bảo cho phát triển kinh tế hạ tầng trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Võ Trọng Hải cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh, tăng cường hướng dẫn cấp xã nâng cao kỹ năng tiếp công dân, xử lý khiếu nại tố cáo, nhằm hạn chế tối đa tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

“Trong xử lý kiến nghị của người dân, cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong soát xét, nghiên cứu kỹ hồ sơ, thủ tục và tham mưu phương án giải quyết theo đúng trình tự, đúng thời gian, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Với các vụ việc đã có thông báo, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cần tích cực tuyên truyền, giải thích để công dân hiểu và chấp hành, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp”, Chủ tịch Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

“Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, cô giáo Lê Thị Dùng xúc động chia sẻ, em không ngờ Chủ tịch UBND tỉnh lại quan tâm lắng nghe và giải quyết cho đơn thư của em nhanh đến thế”.

Tác giả: Lê Hữu Chính



Nguồn tin: Báo Thanh Tra

