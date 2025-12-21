Bế mạc SEA Games 33: Lời chào tạm biệt đầy cảm xúc từ Thái Lan

Buổi lễ được nước chủ Thái Lan tổ chức trang trọng, hoành tráng và giàu tính nghệ thuật, là sự hòa quyện tinh tế giữa bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của xứ sở Chùa Vàng với những công nghệ trình diễn hiện đại. Không khí lễ bế mạc mang đậm cảm xúc, vừa là lời tri ân gửi tới các đoàn thể thao, vừa là lời chào tạm biệt đầy ấn tượng của nước chủ nhà.

Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok) tối 20/12.

Điểm nhấn của chương trình là các nghi thức quan trọng của Đại hội, trong đó có khoảnh khắc dập tắt ngọn đuốc SEA Games – biểu tượng đã rực cháy xuyên suốt từ ngày 9/12/2025. Bên cạnh đó, nghi thức trao cờ SEA Games cho Malaysia, quốc gia đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027, đã đánh dấu sự chuyển giao thiêng liêng giữa các kỳ Đại hội, mở ra hành trình mới cho thể thao khu vực Đông Nam Á.

Buổi lễ thu hút đông đảo người tham dự.

Nghệ sĩ 27 tuổi Daou Pittaya và nữ đồng nghiệp Kratae Nipaporn với tiết mục mở đầu cho lễ khai mạc sân khấu

Đội kèn Thái Lan biểu diễn tại lễ bế mạc.

Cũng giống như lễ khai mạc trước đó, một trong những phần quan trọng trong lễ bế mạc là màn diễu hành của các đoàn thể thao tham dự.

Đoàn Việt Nam tại lễ bế mạc SEA Games 33. Nhiều vận động viên của đoàn đã về nước sau khi kết thúc nội dung thi đấu.

Đài lửa SEA Games 33 tắt dần sau gần hai tuần rực cháy.

Lá cờ SEA Games được chuyển giao cho đại diện Malaysia-nước chủ nhà SEA Games 34 (dự kiến diễn ra vào năm 2027).

Đã thành thông lệ, nước chủ nhà kỳ SEA Games tiếp theo thường đóng góp một tiết mục trong lễ bế mạc.

Năm nay, Malaysia mang đến một màn trình diễn màu sắc hứa hẹn về một kỳ SEA Games 34 sôi động và hấp dẫn vào năm 2027.

Buổi lễ bế mạc kết thúc với màn pháo hoa hoành tráng trên sân vận động Quốc gia Rajamangala

Tác giả: Nguyễn Bình -CTV

Nguồn tin: cand.com.vn