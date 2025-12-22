Vì sao HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam ấn tượng nhất?

Các cầu thủ U22 Việt Nam chơi trên chân đối thủ ở mọi trận đấu.

So với hai lần đăng quang vào các kỳ SEA Games 2019 và 2021, hành trình lên ngôi của thầy trò HLV Kim Sang-sik nổi bật hơn ở chất lượng chuyên môn, bối cảnh thi đấu và đặc biệt là cách đánh bại đối thủ lớn nhất khu vực ngay trên sân của họ.

Những con số biết nói và bản lĩnh trên sân đối thủ

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở các chỉ số chuyên môn. U22 Việt Nam tại SEA Games 33 toàn thắng cả bốn trận, không trận nào ghi dưới hai bàn. Đội lần lượt vượt qua Lào 2-1, Malaysia 2-0, Philippines 2-0 và đặc biệt là chiến thắng 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết. Đây là một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định, hiệu quả và khả năng giải quyết trận đấu rất rõ ràng, từ vòng bảng cho đến trận đấu cuối cùng.

Nếu đặt những con số ấy bên cạnh hai lần vô địch trước, sự khác biệt hiện ra khá rõ. Tại SEA Games 2019 trên đất Philippines, đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo dù lên ngôi xứng đáng, vẫn để lại không ít dấu hỏi về mức độ áp đảo. Ở vòng bảng, Việt Nam không thể thắng Thái Lan và phải rất vất vả mới có trận hòa 2-2, qua đó giành vé vào bán kết. Trận hòa ấy mang tính “hú vía” nhiều hơn là thể hiện ưu thế vượt trội.

Đến SEA Games 2021 trên sân nhà, hành trình bảo vệ HCV của Việt Nam cũng không thực sự dễ dàng. Đội bị Philippines cầm hòa 0-0 ở vòng bảng, thắng Malaysia 1-0 trong trận bán kết nhiều toan tính và tiếp tục vượt qua Thái Lan 1-0 ở chung kết bằng bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng ở phút cuối. Đó là chức vô địch quan trọng về mặt lịch sử, nhưng xét thuần túy về thế trận và khả năng làm chủ cuộc chơi, Việt Nam khi ấy chưa tạo ra cảm giác vượt trội rõ ràng so với các đối thủ trực tiếp.

Ngược lại, tại SEA Games 33, U22 Việt Nam không chỉ thắng, mà thắng theo cách chủ động hơn. Việc ghi ít nhất hai bàn trong mỗi trận phản ánh khả năng tạo áp lực liên tục và không phụ thuộc vào khoảnh khắc ngẫu nhiên. Có cảm giác như Việt Nam dưới thời HLV Park Sang-sik khi đá đúng sức thì có thể dồn ép và nghiền nát đối thủ. Đó là cách giải quyết Malaysia dễ dàng trong nửa đầu hiệp 1 hay khiến chủ nhà Thái Lan bị ép đến nghẹt thở trong nửa đầu hiệp 2.

U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để vô địch thuyết phục.

Giá trị của chức vô địch trên sân Rajamangala

Yếu tố bối cảnh càng làm nổi bật giá trị của tấm HCV SEA Games 33. SEA Games 2021 diễn ra trên sân nhà, nơi U22 Việt Nam nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Lợi thế sân bãi và tinh thần là điều không thể phủ nhận.

SEA Games 2019 tổ chức tại Philippines, nhưng khi đó bóng đá nam nước chủ nhà chưa được đầu tư mạnh, còn các trận đấu lớn, trong đó có cuộc đối đầu với Thái Lan hay chung kết với Indonesia diễn ra trên sân trung lập. Đó là hai chức vô địch mà đội bóng của HLV Park Hang-seo không chịu nhiều áp lực về khán giả, sân bãi.

SEA Games 33 lại hoàn toàn khác. Việt Nam bước vào trận chung kết trên sân Rajamangala, chảo lửa của bóng đá Thái Lan, trước cơn khát vô địch bằng mọi giá của chủ nhà. Đối thủ không chỉ mạnh về chuyên môn, mà còn sở hữu lợi thế sân bãi rõ rệt. Trong bối cảnh ấy, cách Việt Nam giành chiến thắng càng làm tăng tính thuyết phục.

Bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một, U22 Việt Nam không hoảng loạn hay vỡ trận. Ngược lại, đội điều chỉnh lối chơi, gia tăng sức ép và từng bước kéo đối thủ vào thế chống đỡ.

Hiệp hai chứng kiến sự áp đảo rõ rệt của Việt Nam, từ kiểm soát bóng, số cơ hội tạo ra cho đến tinh thần thi đấu. Hai bàn gỡ hòa không đến từ may mắn, mà là hệ quả của sức ép liên tục. Thậm chí nếu Thái Lan không gặp may trong hiệp 2, họ đã thua 4 bàn chứ không phải 2.

So với hai chức vô địch trước, chiến thắng tại SEA Games 33 hội tụ đủ những yếu tố khó nhất: thắng đối thủ lớn nhất, trên sân của họ, trong thế bị dẫn bàn và dưới áp lực cực lớn. Đó không chỉ là chiến thắng về tỷ số, mà còn là chiến thắng về bản lĩnh, về khả năng chịu đựng và lật ngược thế trận.

Chính vì vậy, nếu SEA Games 2019 là cột mốc giải cơn khát vàng, SEA Games 2021 là sự khẳng định vị thế, thì SEA Games 33 là bước nâng tầm về chất lượng và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam. Một chức vô địch không chỉ đúng về kết quả, mà còn thuyết phục về cách chơi và hoàn cảnh giành được nó.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn