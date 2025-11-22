Hà Tĩnh triển khai nghị quyết theo nguyên tắc "6 rõ"

Cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX. (Ảnh: Minh Châu)..

Ngay sau Đại hội, toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ. Đó không chỉ là quyết tâm chính trị, mà còn là sự cam kết mạnh mẽ của Hà Tĩnh đối với sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Sau Hội nghị quán triệt của tỉnh, Đảng ủy phường Trần Phú đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo chương trình hành động. Với sự tham gia của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ, công chức cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghị đã tập hợp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Ông Phạm Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Trần Phú cho biết, các ý kiến đã góp ý nhiều nội dung quan trọng trong dự thảo của tỉnh và đồng thời kiến nghị những nội dung cần bổ sung vào chương trình hành động của phường để phù hợp với định hướng phát triển, như: cơ chế chính sách tạo nguồn lực phát triển đô thị trung tâm, các mô hình kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, khai thác hiệu quả quỹ đất hoang hóa, phát triển văn hóa, du lịch... Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ủy phường cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với thực tiễn của phường trong giai đoạn mới.

Đảng ủy phường Trần Phú tổ chức hội nghị thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết. (Ảnh: Minh Châu).

Không khí sôi nổi, dân chủ cũng diễn ra tại hội nghị của Đảng ủy xã Thạch Hà, với sự tham gia của cán bộ cốt cán toàn xã, từ lãnh đạo các ban, phòng, ngành đến bí thư, trưởng thôn. Ông Lê Đặng Liệu, Bí thư Chi bộ thôn Đan Trung chia sẻ: “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất kỳ vọng vào các chương trình, cơ chế cụ thể sau Đại hội XX. Chúng tôi mong muốn tỉnh quan tâm hơn đến chính sách phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao thu nhập”. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Hà Bùi Thị Xuân khẳng định các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng thời Đảng ủy xã sẽ rà soát, hoàn thiện chương trình hành động địa phương theo hướng cụ thể, khả thi, bám sát thế mạnh từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Theo thống kê từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tính đến ngày 11/11, 100% đảng bộ xã, phường, trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động với hơn 1.150 ý kiến phát biểu nhằm xây dựng chương trình hành động của địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với lộ trình phù hợp, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả. Nhiều đơn vị đã tổ chức thảo luận đến tận các chi bộ như xã Cẩm Xuyên, Sơn Tiến, Sơn Tây, Tứ Mỹ, Can Lộc, Hồng Lộc... Cùng với góp ý cho chương trình hành động cấp tỉnh, các địa phương đồng thời xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động của đơn vị mình.

73/73 đảng bộ trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết. (Ảnh: Minh Châu).

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: “Hơn lúc nào hết, Hà Tĩnh đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá. Với truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng phát triển mãnh liệt, toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, văn minh. Những kết quả bước đầu trong thời gian qua cho thấy Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã và đang thực sự đi vào cuộc sống. Song chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ, quyết tâm cao và hành động quyết liệt hơn nữa từ mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tỉnh nhà”.

Nguyên tắc “6 rõ”

Khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc triển khai Nghị quyết, tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng nhất là nghị quyết của đại hội phải nhanh chóng, khẩn trương đi vào thực tiễn cuộc sống và mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể”.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm. (Ảnh: Minh Châu)

Ông Lâm yêu cầu việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bài bản và khoa học trong toàn tỉnh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Về Dự thảo “Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XX” được xây dựng toàn diện, cụ thể, xác định 203 nhóm nhiệm vụ với 58 đầu việc cụ thể. Dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra giám sát” - thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung” được coi là tiêu chí hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ mới.

Tài liệu học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX. (Ảnh: Minh Châu).

Để Nghị quyết thực hiện thành công, trong thời gian tới, Hà Tĩnh đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Nội dung phải bám sát Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phân định rõ trách nhiệm, chỉ rõ mục tiêu, nguồn lực, chủ thể thực hiện, sản phẩm cụ thể, mốc thời gian hoàn thành. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, phong cách làm việc từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ, dẫn dắt, thúc đẩy. Khuyến khích những ý tưởng mới, mô hình mới, chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp. Nâng cao vai trò nêu gương, tiên phong, quyết liệt đổi mới, sáng tạo với tinh thần vì dân phục vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo lĩnh vực, địa bàn được phân công thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Song song với triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ mới, cần tập trung quyết liệt thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các mục tiêu của năm 2025.

Một góc trung tâm Hà Tĩnh từ trên cao. (Ảnh: Phúc Sơn).

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trong thời gian tới toàn thể cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Hà Tĩnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, tin tưởng rằng Hà Tĩnh sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Con đường phát triển phía trước rộng mở, song cũng đầy trách nhiệm. Mỗi kết quả đạt được hôm nay là tiền đề vững chắc để xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hội nhập và thịnh vượng của dân tộc.

