​Bãi rác 'chất cao như núi' vẫn phải tiếp nhận rác dù đã hết hạn hoạt động

Ngày 6-1, có mặt tại Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ) đặt tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh), chúng tôi ghi nhận hàng tấn rác thải tập kết về đây từ nhiều năm qua trở thành một bãi rác khổng lồ, chất cao như núi - Ảnh: LÊ MINH
Tại bãi rác này có một số máy móc đã ngừng hoạt động từ lâu, để bất động ngoài trời dẫn đến hư hỏng, gỉ sét
Suốt buổi sáng, chỉ có một công nhân sử dụng máy múc để dồn rác lên cao nhằm mở đường cho xe chở rác mới đến. Từ xa nhìn chiếc máy múc trở nên nhỏ bé đứng giữa núi rác khổng lồ. Giữa bãi rác, một vài người khác lục lọi tìm nhặt ve chai, phế liệu
Theo tìm hiểu, Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2015, bãi rác này có diện tích 5ha là nơi tập kết rác thải sinh hoạt cho 12 xã, thị trấn ở huyện Lộc Hà
Do chỉ xử lý bằng hình thức chôn lấp và tập kết lộ thiên, nên hơn 10 năm qua lượng rác của cả huyện dồn về rất lớn gây tồn đọng, ảnh hưởng môi trường trong khu vực
Theo kế hoạch, tháng 6-2025 Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà hết hạn hoạt động. Tuy nhiên, do chưa có bãi rác mới, trong khi đó rác thải sinh hoạt của người dân phát sinh hằng ngày nên đơn vị thu gom rác vẫn phải đưa rác về đây tập kết, từ đó dẫn đến bãi rác quá tải
...
Một người dân sống cách bãi rác khoảng 300m cho biết rác tập kết lộ thiên nên vào mùa hè bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng rất nhiều. Nước từ bãi rác rỉ ra ngoài chảy vào khe nước đầu nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Hồng Lộc - cho biết tại Khu xử lý rác của huyện Lộc Hà (cũ) hiện đang tập kết khối lượng rác rất lớn chưa được xử lý
Theo ông Dũng, từ khi xóa bỏ cấp huyện, UBND xã Hồng Lộc cũng đã giao một đơn vị xử lý, giải phóng một phần khối lượng rác để tiếp nhận thêm rác mới tập kết về, tuy nhiên do bãi rác quá lớn nên chưa thể xử lý triệt để
Về phương pháp sẽ dùng hóa chất tiêu độc khử trùng rồi đưa máy móc đến nén rác xuống, sau đó dùng đất lấp lên rồi trồng cây phía trên. Đồng thời xã Hồng Lộc cũng đề nghị cấp trên cho sử dụng khu đất trống trong bãi rác để đào thêm các hố chôn lấp mới để tiếp nhận lượng rác mới tập kết về
Tuy nhiên, theo ông Dũng, đây cũng là biện pháp tình thế để xử lý lượng rác tồn đọng và có thêm phương án để tiếp nhận lượng rác mới phát sinh hằng ngày. Về lâu dài sẽ chờ triển khai thi công dự án Nhà máy điện rác tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tại khu vực gần khu xử lý rác này, đến lúc đó rác thải hằng ngày mới có thể xử lý triệt để, không để rác thải ảnh hưởng đến môi trường
Tác giả: Lê Minh
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ