​Bãi rác 'chất cao như núi' vẫn phải tiếp nhận rác dù đã hết hạn hoạt động

Theo kế hoạch, tháng 6-2025 Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà hết hạn hoạt động. Tuy nhiên, do chưa có bãi rác mới, trong khi đó rác thải sinh hoạt của người dân phát sinh hằng ngày nên đơn vị thu gom rác vẫn phải đưa rác về đây tập kết, từ đó dẫn đến bãi rác quá tải