Địa điểm sẽ triển khai dự án cụm công nghiệp mới hơn 345 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Cụm công nghiệp Đồng Khang có diện tích khoảng 40 ha, được triển khai tại xã Kỳ Anh và xã Kỳ Khang. (Ảnh minh họa)

Theo đó, cụm công nghiệp Đồng Khang có diện tích khoảng 40 ha, được triển khai tại xã Kỳ Anh và xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Yana Dragon Holdings. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 345 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Cổ phần Yana Dragon Holdings triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết tại hồ sơ đề xuất, các văn bản liên quan gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định tại Quyết định thành lập cụm công nghiệp.

Đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, cụm công nghiệp, quy hoạch, xây dựng, giao thông, đất đai, môi trường, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Công ty Cổ phần Yana Dragon Holdings chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất; thi công xây dựng và quản lý, vận hành dự án;…

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thanh Hưng là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quang Diệm.

...

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quang Diệm có diện tích đất sử dụng khoảng 40 ha, được triển khai tại xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quang Diệm theo quy hoạch chi tiết được duyệt; kinh doanh, khai thác hạ tầng và các dịch vụ của cụm công nghiệp.

Quy mô dự án là xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên diện tích 40ha (quy mô các hạng mục cụ thể xác định theo quy hoạch chi tiết được duyệt).

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, vốn của chủ sở hữu 60,156 tỷ đồng; vốn vay và huy động khác hơn 140 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất lần đầu.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn