Hạ tầng, công nghiệp tạo lực đẩy cho bất động sản Hà Tĩnh

Theo Sở tài chính tỉnh, 10 tháng đầu năm, Hà Tĩnh ghi nhận 36 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 107.782 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm 2024. Kết quả đến từ việc cải cách thủ tục, tháo gỡ pháp lý và nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người dân - yếu tố được xem là nền tảng thúc đẩy các thị trường kinh tế, trong đó có bất động sản.

Một góc khu đô thị tại Hà Tĩnh. Ảnh: ROX Group



Là đô thị cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh cũ (nay là phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh) nằm trên trục kết nối trực tiếp với Nghệ An, ghi nhận tốc độ tăng dân số nhờ sự hiện diện của các cụm công nghiệp lớn. Nam Hồng và khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hiện có quy mô hơn 300 ha, thu hút hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động đến sinh sống và làm việc.

Hạ tầng giao thông như tuyến Nguyễn Đổng Chi, trục 3/2 hay các tuyến liên xã được nâng cấp, giúp kết nối với trung tâm và các vùng lân cận thuận tiện hơn. Hệ thống công nghiệp và giao thông phát triển kéo theo nhu cầu thương mại, dịch vụ, lưu trú và nhà ở tăng nhanh.

Một khu đô thị tại Hồng Lĩnh. Ảnh: ROX Group



Theo ROX Group, thị trường Hồng Lĩnh hiện chủ yếu cung cấp sản phẩm đất đấu giá nhỏ lẻ, thiếu dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và tiện ích. Nguồn cung có pháp lý đầy đủ và có thể đưa vào sử dụng ngay còn hạn chế.

Đại diện doanh nghiệp cho biết người dân địa phương thường ưu tiên sản phẩm "ở được ngay, có sổ đỏ", trong khi nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản có thể khai thác cho thuê để đáp ứng nhu cầu của chuyên gia tại các khu công nghiệp. Điều này khiến các dự án hoàn thiện, vận hành tức thì trở thành nhóm sản phẩm khan hiếm trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, những khu đô thị có hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng và sẵn sàng bàn giao được xem là lựa chọn phù hợp cho cả nhóm khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Shophouse ROX Living Hồng Lĩnh tại mặt đường Nguyễn Đổng Chi (Nam Hồng Lĩnh). Ảnh: ROX Group



Sự mở rộng của công nghiệp cũng thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ như ăn uống, mua sắm, văn phòng và lưu trú. Những sản phẩm shophouse ở vị trí trung tâm, mặt tiền rộng, dễ khai thác đa công năng được đánh giá phù hợp với nhu cầu thực tế tại Hồng Lĩnh.

Trên trục Nguyễn Đổng Chi - tuyến thương mại chính của thị xã, dòng shophouse ROX Living Hồng Lĩnh được chú ý nhờ đã hoàn thiện 3,5 tầng, mặt tiền 7 m và thiết kế tách biệt giữa khu kinh doanh và khu sinh hoạt. Sản phẩm hoàn thiện giúp chủ sở hữu có thể đưa vào khai thác hoặc cho thuê ngay, trong khi các tầng trên đáp ứng nhu cầu ở.

Nhu cầu thuê mặt bằng và lưu trú quanh các cụm công nghiệp được dự báo tiếp tục tăng khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, tạo lợi thế cho các sản phẩm có pháp lý đầy đủ và sẵn sàng sử dụng.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress