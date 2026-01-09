Bắt kẻ điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video khiêu dâm

Chiều 8-1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hiến (SN 1991, quê Điện Biên) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Lê Minh Hiến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp



Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

...

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Hiến là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được xem là một loại tội phạm, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Cơ quan công an đã vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website "phevkl" đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy do Hiến quản lý.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động