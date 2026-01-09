U23 Việt Nam thắng nghẹt thở Kyrgyzstan

15 phút đầu trận trôi qua, U23 Kyrgyzstan chơi khá tự tin. Đại diện Trung Á đã có hai cú dứt điểm nhưng đều không đi trúng khung thành của Trần Trung Kiên.

Sau quãng thời gian đầu chơi chậm rãi, U23 Việt Nam bất ngờ tăng tốc. Phút 14, trọng tài chính cho đoàn quân áo đỏ hưởng phạt đền khi chứng kiến số 16 sút vào người Lê Phát trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Khuất Văn Khang tung cú đá bình tĩnh vào góc xa, đánh lừa thủ môn đối phương.

U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền thứ 2 từ đầu giải. Ảnh: VFF.

Ít phút sau, cơ hội lại đến với Văn Khang. Số 11 của U23 Việt Nam dứt điểm chân trái từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Nurlanbekov chọn sẵn.

Phút 36, U23 Việt Nam phối hợp đầy tự tin trươc hàng thủ Kyrgyzstan. Xuân Bắc tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16,5 m đưa bóng đi chệch cột.

Trong thế trận hoàn toàn chủ động, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 44. Xuất phát từ pha chuyền hỏng của Hiểu Minh, Marlen Murzakhmatov thoải mái căn chỉnh rồi tung cú "nã đại bác" từ ngoài vùng cấm, không cho Trung Kiên cơ hội cản phá. Các hậu vệ áo đỏ chơi có phần chủ quan và không áp sát tiền đạo số 20 trong pha bóng này.

Hiệp một khép lại với sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế chỉ vì thoáng mất tập trung. Đình Bắc đã thay đồ và nhiều khả năng được tung vào sân ở hiệp hai.

U23 Việt Nam chơi tốt trong hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, U23 Việt Nam liên tiếp có cơ hội tốt để tái lập thế dẫn bàn. Lê Phát có pha xử lý bình tĩnh làm trôi hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ hiểm để hạ thủ môn. Không lâu sau, Lê Phát làm tường cho Thái Sơn đá nối từ sát vạch 16,5 m. Thủ môn đã bó tay nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Phút 63, U23 Việt Nam có liền 3 sự thay đổi. Đình Bắc, Quốc Cường và Văn Thuận sẽ được tung vào sân với mục tiêu tìm bàn thắng thứ 2.

Phút 78, Văn Thuận nỗ lực đột phá vào vùng cấm nhưng khi chuẩn bị tung cú sút, anh lại bị Datsiev, trung vệ đội trưởng bên phía đối phương đẩy ngã. VAR vào cuộc và xác định số 4 đã có tác động hợp lệ.

Văn Thuận không phải tiếc nuối lâu. Phút 87, cầu thủ được HLV Kim Sang-sik tung vào sân từ ghế dự bị có pha đánh đầu từ cự ly gần. Bóng chạm chân Brauzman, đổi hướng đi vào lưới khiến thủ môn bó tay. Các tình huống phạt góc tiếp tục trở thành vũ khí lợi hại lứa cầu thủ trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui vỡ òa dành cho U23 Việt Nam và những giọt nước mắt cho các cầu thủ Kyrgyzstan. U23 Việt Nam lần đầu thắng một đội Trung Á và nhiều khả năng sớm có vé qua vòng bảng, trong khi Kyrgyzstan trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay giải đấu tại Saudi Arabia.

Cục diện bảng A.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn