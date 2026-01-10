Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc khai trương trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Ngày 9-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc khai trương trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

...

"Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối".

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động