Từ lá phiếu năm 1946 đến niềm tin của cử tri Hà Tĩnh hôm nay

Hiện thân của đại đoàn kết và trí tuệ Nhân dân

Ngày 6/1/1946 đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, khi lần đầu tiên cử tri cả nước trực tiếp cầm lá phiếu bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội. Từ cuộc Tổng tuyển cử đó, nước Việt Nam non trẻ nhanh chóng hình thành một hệ thống chính quyền hợp pháp, thống nhất, đặt nền móng cho bộ máy nhà nước hợp hiến, hợp lòng dân.

Một góc Hà Tĩnh hôm nay - diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Hòa chung khí thế của ngày hội toàn dân, hơn 20 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu, bầu ra 7 ĐBQH Khóa I. Tiếp đó, ngày 17/2/1946, cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các xã diễn ra thắng lợi với trên 97% cử tri tham gia, thể hiện niềm tin và kỳ vọng sâu sắc của Nhân dân vào thiết chế quyền lực mới.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong muôn vàn khó khăn, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng Nhân dân suốt chặng đường 80 năm lịch sử. Qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội không ngừng hoàn thiện tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, luôn hiện diện kịp thời trong những thời khắc cam go, đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Theo dõi hoạt động của Quốc hội qua nhiều nhiệm kỳ, nguyên ĐBQH Khóa VII và VIII (cử tri phường Hà Huy Tập) Lê Văn Đạc chia sẻ: cùng với quá trình hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và tăng cường ĐBQH chuyên trách, điều kiện hoạt động của Quốc hội và các Đoàn ĐBQH ngày càng được cải thiện. Hoạt động nghị trường vì vậy trở nên chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả hơn, thể hiện rõ vai trò đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân. Theo ông, điều đáng trân trọng chính là tinh thần tranh luận đến cùng tại nghị trường, bởi mỗi quyết định được thông qua đều hướng đến đời sống dân sinh và lợi ích lâu dài của đất nước.

Từ góc nhìn của cử tri, bà Nguyễn Ngọc Lan (phường Thành Sen) cho rằng: Những đạo luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày càng sát thực tiễn và nhận được sự đồng thuận cao. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV đã thực hiện khối lượng công tác lập pháp lớn, thông qua 51 luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ ĐBQH Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia, Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động bài bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đại biểu, bảo đảm các ý kiến tham gia có chiều sâu, bám sát thực tiễn. Tại các kỳ họp, các đại biểu tập trung lựa chọn những vấn đề lớn, được cử tri quan tâm để chất vấn, tranh luận, đồng thời biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Đặc biệt, Quốc hội Khóa XV đã ban hành nhiều quyết sách mang tính lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

... Nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khoá VII Lê Văn Đạc phát biểu tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bày tỏ cảm xúc khi nhìn lại chặng đường 80 năm của Quốc hội, ông Lê Văn Xế (80 tuổi, cử tri xã Đức Thọ) cho biết, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm trong việc thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. “Theo dõi hoạt động của Quốc hội qua từng nhiệm kỳ, tôi thấy rõ tinh thần đổi mới ngày càng mạnh mẽ, nhất là trong những quyết sách lớn liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống dân sinh. Các ĐBQH ngày càng gần dân, lắng nghe dân nhiều hơn, tiếng nói của cử tri được phản ánh rõ nét hơn tại nghị trường”, ông Xế chia sẻ.

Tiếp nối truyền thống, vững bước vào kỷ nguyên mới

Song hành với hoạt động của Quốc hội, suốt 80 năm qua, HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Theo bà Đinh Thị Hồng Vân (đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII), HĐND tỉnh đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều nghị quyết quan trọng, mang tầm chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Công tác giám sát được tập trung vào những lĩnh vực bức thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết kịp thời nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri.

Trao kỷ niệm chương cho các ĐBQH qua các thời kỳ.

Từ góc nhìn của cơ sở, cô Trần Thị Hà, giáo viên mầm non, bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào vai trò của HĐND các cấp trong việc quyết định và giám sát các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội. Theo cô Hà, thông qua các kỳ họp HĐND và hoạt động TXCT, nhiều vấn đề thiết thực như điều kiện làm việc của giáo viên mầm non, chế độ chính sách và cơ sở vật chất trường lớp đã được phản ánh và từng bước được quan tâm giải quyết. “Chúng tôi mong HĐND tiếp tục sâu sát hơn với cơ sở, lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của những người trực tiếp làm việc ở tuyến đầu, để các nghị quyết ban hành thực sự đi vào cuộc sống”, cô Hà chia sẻ.

Bước vào kỷ nguyên mới, Quốc hội được kỳ vọng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế và tinh gọn tổ chức bộ máy, xứng đáng là nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của Nhân dân. Trong hành trình đó, HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm và chuyên nghiệp; không ngừng khẳng định vai trò đại diện cho tiếng nói, quyền làm chủ của cử tri. Sự gắn kết chặt chẽ giữa Quốc hội và các cơ quan dân cử địa phương sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu phát triển đất nước bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

“ Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của các thế hệ đại biểu đối với sự phát triển địa phương. Đồng thời, mong muốn đội ngũ đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp trí tuệ và tâm huyết, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người đại biểu Nhân dân tận tâm, gần dân, vì dân; qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn