Hà Tĩnh đón dự án bến cảng 8.800 tỷ đồng của Vingroup

Theo thông tin từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, bến cảng quốc tế Sơn Dương sẽ được xây dựng với 3 cầu cảng có tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp và tàu container trọng tải đến 100.000 tấn. Công suất thiết kế đạt từ 9,4 đến 11,3 triệu tấn/năm, đi kèm hệ thống kho bãi, khu nước đậu tàu, vũng quay tàu và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, dự kiến khởi công từ năm 2026 và đưa vào vận hành trong quý II/2028.

Vùng biển phường Vũng Áng, nơi Vingroup xây dựng bến cảng quốc tế Sơn Dương (Ảnh: V.Tuân)



Bến cảng Sơn Dương là một trong những cảng nước sâu chiến lược của Hà Tĩnh, giữ vai trò trung chuyển nguyên liệu và hàng hóa quốc tế, gắn kết trực tiếp với hành lang kinh tế Đông – Tây. Dự án của Vingroup được kỳ vọng hoàn thiện mảnh ghép quan trọng trong hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa, phục vụ các khu công nghiệp và mở rộng xuất nhập khẩu cho Hà Tĩnh, các tỉnh lân cận và Lào. Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, khi đi vào hoạt động, bến cảng sẽ tạo động lực quan trọng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

...

Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Chính quyền phường Vũng Áng chịu trách nhiệm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án.

Trong những năm gần đây, Vingroup đã đầu tư nhiều dự án lớn tại Hà Tĩnh. Cuối năm 2021, tập đoàn xây dựng nhà máy pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng. Tháng 6/2025, nhà máy VinFast Hà Tĩnh rộng 360.000 m² đã hoàn thiện và đưa vào vận hành chỉ sau 7 tháng thi công. Sự xuất hiện của bến cảng quốc tế Sơn Dương sẽ củng cố hệ sinh thái công nghiệp – logistics của Vingroup tại khu vực, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến xuất khẩu.

Tính đến hết quý III/2025, Hà Tĩnh đã thu hút 28 dự án đầu tư mới, trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 triệu USD. Số dự án trong nước tăng 1,5 lần và tổng vốn đăng ký gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương trị giá gần 9.000 tỷ đồng được kỳ vọng tiếp tục tạo lực đẩy mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, hạ tầng logistics và vị thế cạnh tranh của Hà Tĩnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn