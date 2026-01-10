Hà Tĩnh tổng rà soát đất đai năm 2025

Theo kế hoạch, công tác thống kê được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh với 69 đơn vị hành chính cấp xã và 1 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong đó, cấp xã là đơn vị trực tiếp thực hiện thống kê và là nền tảng để tổng hợp số liệu cấp tỉnh. Đối tượng thống kê gồm diện tích các loại đất, đối tượng sử dụng đất và đối tượng được giao quản lý đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh xác định mục tiêu trọng tâm là phản ánh đầy đủ, chính xác và khách quan hiện trạng sử dụng đất tại từng địa phương, đồng thời cung cấp nguồn số liệu phục vụ xây dựng niên giám thống kê, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý Nhà nước.

Việc thống kê đất đai năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng quản lý, sử dụng đất và các biến động

...



Việc thống kê đất đai năm 2025 được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT và Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. Số liệu được tổng hợp từ phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gắn với việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ kiểm kê đất đai số năm 2024 đối với các biến động phát sinh trong thời gian từ ngày 1.1.2025 đến ngày 31.12.2025.

Về tiến độ, UBND các xã, phường phải hoàn thành và nộp kết quả thống kê đất đai cấp xã trước ngày 01.3.2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành thống kê đất đai cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31.3.2026.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai sót, chậm tiến độ hoặc số liệu thống kê không bảo đảm yêu cầu.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá