Thua Úc và nhận thẻ đỏ, HLV U23 Thái Lan vẫn nói đội nhà đá hay

HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul cho rằng U23 Thái Lan đã có một trận đấu tốt - Ảnh: CHANGSUEK

Tối 8-1, U23 Thái Lan để thua ngược 1-2 trước U23 Úc. Họ có bàn mở tỉ số đầy bất ngờ, nhưng cũng sớm mất người vì pha vào bóng bạo lực của Phon-Ek Maneekorn.

Kết quả chưa phải là thảm họa với U23 Thái Lan. Họ vẫn còn hai trận gặp U23 Iraq và U23 Trung Quốc để tìm vé đi tiếp. Nhưng trận thua ngày ra quân khiến họ rơi vào thế khó.

Đồng thời với việc một trụ cột như Phon-Ek bị treo giò 2 trận, mọi thứ càng phức tạp hơn với đội bóng Đông Nam Á. Dù vậy HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul vẫn tỏ ra lạc quan.

Ông cho rằng U23 Thái Lan vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng để góp mặt tại tứ kết. Thậm chí ông còn cho rằng đội bóng của mình đã chơi hay dù không có được kết quả như ý.

"Tôi tự hào về cách chơi của các cầu thủ Thái Lan trước U23 Úc. Ai cũng biết đối thủ vừa qua của U23 Thái Lan rất mạnh. Nhưng tôi đã cho tất cả mọi người thấy được U23 Thái Lan cũng có thể chơi hay. Chỉ tiếc rằng kết quả là không như ý", ông Thawatchai nói.

...

Thực tế thì trận này, U23 Thái Lan chỉ cầm bóng có 38%. Có thời điểm chỉ còn 10 người, họ vẫn mạnh dạn dồn ép, tấn công để tìm bàn gỡ. Nhưng số cơ hội ghi bàn rõ ràng của họ là không đáng kể.

Thậm chí, U23 Thái Lan còn có thể thua thêm nếu các chân sút của Úc tận dụng tốt thời cơ. Thủ thành Chommaphat Boonloet cũng đã có một ngày xuất sắc, giúp Thái Lan không phải thua thêm.

Trận tiếp theo của U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 11-1, với đối thủ là Iraq. Ông Thawatchai nhận định về trận này rằng: "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng khi đến với U23 châu Á, họ phải chuẩn bị đương đầu với các đội bóng cấp độ cao.

Bài học từ bàn thua, phạt đền và thẻ đỏ trước U23 Úc là vô giá với họ. Hy vọng chúng tôi sẽ tiến bộ ở trận tiếp theo. Mục tiêu của U23 Thái Lan vẫn là vượt qua vòng bảng".

Tác giả: ĐỨC KHUÊ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ