Thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, nghi liên quan xe tải chở quặng

Hiện trường nơi phát hiện thi thể thanh niên ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

Ngày 9-1, Công an xã Phú Trạch cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Lãnh.

Theo thông tin ban đầu, tối 8-1, anh Phạm Tiến Sỹ - cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình - trình báo với Công an xã Phú Trạch trước đó, khi rời khu vực nhà điều hành trạm thu phí để về nhà, anh phát hiện thi thể nam giới trên Quốc lộ 1, tại Km604+900.

Công an xã Phú Trạch đã báo cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị để chủ trì điều tra. Phòng Kỹ thuật hình sự được trưng cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

...

Lực lượng công an địa phương đồng thời phối hợp bảo vệ hiện trường, rà soát hệ thống camera an ninh khu vực.

Qua bước đầu tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định một xe tải chở quặng sắt liên quan đến vụ việc. Phương tiện này do ông Nguyễn Thanh Long (39 tuổi; trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Nạn nhân cũng được xác định là anh T.M.T. (26 tuổi, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc, xác định nguyên nhân tử vong và trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động