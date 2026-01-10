Cục diện "khó lường", U23 Việt Nam cần gì để đi tiếp?

Khép lại trận thắng 3-2 của U23 Jordan trước U23 Ả Rập Saudi rạng sáng 10-1, U23 Việt Nam vẫn đứng vững với ngôi đầu bảng (6 điểm khi thắng Kyrgyzstan) và nắm trong tay quyền tự quyết.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam mới chỉ đáp ứng “điều kiện đủ” để tiến sâu mà không cần chờ đợi bất kỳ kịch bản may rủi nào. Những gì thầy trò thể hiện không chỉ là kết quả, mà còn là bản lĩnh trận mạc và sự ổn định trong lối chơi với việc không thua trước Ả Rập Saudi sẽ đi tiếp.



Từ khả năng kiểm soát thế trận, tận dụng cơ hội đến tinh thần thi đấu kiên cường ở thời điểm then chốt, tuyển Việt Nam cho thấy họ đủ sức định đoạt số phận bằng chính đôi chân của mình.

...

Tuy nhiên, cục diện bảng đấu cũng có thể khép lại vòng cuối với 3 đội là Việt Nam, Ả Rập Saudi và Jordan cùng có 6 điểm, nếu thầy trò Kim Sang-sik để thua, Jordan giành thắng lợi lượt cuối ở 2 trận đấu liên quan của họ.



Trong trường hợp đó, bảng đấu sẽ lần lượt xét đối đầu về điểm, hiệu số thắng bại và số bàn thắng ghi được khi đối đầu giữa các đội. Nếu thua sát nút 1 bàn với Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam vẫn giữ lợi thế ở các tiêu chí đối đầu để đứng ít nhất hạng 2. Việt Nam chỉ gặp rủi ro duy nhất nếu thua từ 2 bàn trở lên.

Quyền tự quyết giờ đây nằm trong tay cũng đồng nghĩa với áp lực phải có điểm, thậm chí là thắng để khép lại vòng bảng vẻ vang. Nhưng đó là áp lực tích cực, bởi đội bóng hiểu rằng chỉ cần làm tốt phần việc của mình, cánh cửa đi tiếp sẽ mở toang. Điều kiện đủ đã có, phần còn lại phụ thuộc vào bản lĩnh và sự tập trung của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động