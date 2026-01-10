Đề xuất chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo lên đến 80%

Cô trò Trường Mầm non Trúc Xanh (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: Trường Mầm non Trúc Xanh

Đề xuất nhà giáo hưởng phụ cấp ưu đãi từ 30% đến 80%, nhân viên trường học hưởng phụ cấp ưu đãi 20%

Theo dự thảo Nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định ở 7 mức.

Mức phụ cấp ưu đãi 20% được áp dụng đối với viên chức và người lao động đang công tác trong cơ sở giáo dục công lập, thuộc các nhóm vị trí việc làm: Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm công tác hỗ trợ, phục vụ; nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, không bao gồm các vị trí giáo viên, giảng viên.

Mức phụ cấp ưu đãi 30% được áp dụng đối với viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nhà giáo trực tiếp giảng dạy tại đại học, học viện, trường đại học và các trường bồi dưỡng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, và trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nhà giáo giảng dạy lý thuyết hoặc thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề;

- Trợ giảng đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập;

- Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hoặc hướng dẫn thực hành trên tàu huấn luyện;

- Vị trí việc làm quản lý không mang mã số giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập; vị trí quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên đối với các trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80 và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Mức phụ cấp ưu đãi 40% được áp dụng đối với nhà giáo đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, thuộc một trong các trường hợp: Nhà giáo giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại trường trung cấp; nhà giáo giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp xã, phường hoặc đặc khu; nhà giáo giảng dạy tích hợp lý thuyết với thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề; nhà giáo là nghệ nhân hoặc người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, hoặc thợ bậc 5/6, 6/7 trở lên hoặc tương đương, trực tiếp dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề; nhà giáo giảng dạy tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, hoặc các trung tâm gồm: trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung học nghề.

Mức phụ cấp ưu đãi 45% được áp dụng đối với nhà giáo đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, thuộc một trong các trường hợp: Nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học; nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn các xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ, bao gồm: trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung học nghề;

Nhà giáo giảng dạy tại trường sư phạm, trường cán bộ quản lý giáo dục hoặc khoa sư phạm thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng;

...

Nhà giáo giảng dạy trong lớp học có dưới 50% học sinh, sinh viên là người khuyết tật.

Mức phụ cấp ưu đãi 50% được áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc Giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục công lập.

Mức phụ cấp ưu đãi 60% được áp dụng đối với nhà giáo đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập gồm trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật hoặc trường phổ thông dân tộc bán trú; nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đặt tại xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ; nhà giáo giảng dạy trong lớp học có từ 50% trở lên học sinh, sinh viên là người khuyết tật.

Mức phụ cấp ưu đãi 80% được áp dụng đối với nhà giáo đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, thuộc một trong các trường hợp: Nhà giáo trực tiếp giảng dạy tại các trường, cơ sở, trung tâm (gồm trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp nghề dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc);

Nhà giáo trực tiếp giảng dạy tại các trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục đặt trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, nhà giáo đang công tác, giảng dạy tại xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kể cả khi địa bàn đó đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thì tiếp tục được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của địa bàn này trong suốt giai đoạn 2026-2030, tính từ ngày quyết định công nhận có hiệu lực.

Từ ngày 01/01/2031, dự kiến phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông thực hiện theo Nghị quyết số 71-NQ/TW Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông quy định tại Nghị định này được áp dụng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030. Từ ngày 01/01/2031, việc thực hiện phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, cụ thể như sau: + Giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; giáo viên các trường chuyên biệt; trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường dự bị đại học; Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 và Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức 100%. + Giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức 70%. + Viên chức, người lao động thuộc nhóm vị trí việc làm của các chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; và nhóm vị trí việc làm các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (trừ giáo viên, giảng viên) trong cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức 30%.

Tác giả: Hồng Phong

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn