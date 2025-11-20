Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Sáng nay (20/11), Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Lê Anh Sơn, tân Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh.



Tại hội nghị, đã công bố Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 21/11/2025; thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Cũng trong sáng nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

... Đồng chí Nguyễn Thanh Điện nhận nhiệm vụ.



Hội nghị đã công bố quyết định số 66-QĐ/TU ngày 17/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Thanh Điện - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 20/11/2025, bổ nhiệm, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL