Nữ giám đốc lừa người đàn ông mua đất 'suất ngoại giao', lấy 14 tỉ đồng trả nợ, mở nhà hàng

Ngày 8-1, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, năm 2017, bà Tú làm Giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam. Thông qua việc kinh doanh, mua bán và môi giới bất động sản, bà quen biết ông T.L.K. (46 tuổi, trú xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Biết ông K. có nhu cầu mua đất dự án tại một gói thầu trong khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bà Tú giới thiệu bà được ưu tiên mua "suất ngoại giao" với giá 9 triệu đồng/m², nhưng phải đặt cọc trước 200 triệu đồng trên một lô, số tiền còn lại thanh toán khi chủ đầu tư mở bán dự án.

Ông K. tin tưởng nên đồng ý mua 70 lô, và chuyển đặt cọc 14 tỉ đồng cho bà Tú. Trong khi đó gói thầu chỉ mới khởi công, chưa mở bán.

Tại cơ quan công an, bà Tú khai nhận dùng số tiền trên để đầu tư mở nhà hàng ăn uống, mở quán trà sữa, tiêu xài cá nhân, trả nợ...

Đến khi gói thầu của dự án nêu trên mở bán, ông K. liên hệ chủ đầu tư thì phát hiện bị lừa nên gửi đơn tố cáo bà Tú đến công an.

