Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 8-1, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định Đại tướng Phan Văn Giang có phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi...

Ông luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội.

Luôn xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, toàn quân.

Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Với cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại tướng Phan Văn Giang luôn chấp hành nghiêm chương trình, kế hoạch công tác, chế độ sinh hoạt; nêu cao trách nhiệm, tích cực tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối phát triển đất nước...

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, luật về quân sự, quốc phòng bảo đảm chất lượng với nhiều chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù quân sự và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Phát biểu tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Cùng với đó luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Kịp thời đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu Quốc hội.

Ông nhấn mạnh việc tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thường xuyên đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; thực hiện tốt việc nêu gương.

Không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ