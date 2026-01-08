Công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, UBND phường Trần Phú đã công bố các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch dự án nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được xây dựng tại tổ dân phố Đoài Thịnh, phường Trần Phú với tổng diện tích 59.825,6 m2; tổng diện tích xây dựng 17.876 m2.

Quy mô dự án gồm 5 tòa nhà nhà ở xã hội cao 15 tầng và 1 tòa nhà thương mại cao 15 tầng nổi, 2 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.010 người.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo lập quỹ nhà ở, dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú được định hướng hình thành một khu đô thị mới với hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng, cây xanh và các dịch vụ thiết yếu được đầu tư đồng bộ. Đây được xem là yếu tố nền tảng, quyết định chất lượng sống lâu dài của cư dân trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội không chỉ là yêu cầu theo quy định của pháp luật mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị.

...

“Nhà ở xã hội là chính sách an sinh mang tính chiến lược, không đơn thuần là xây dựng công trình để ở mà hướng tới tạo lập môi trường sống ổn định, bền vững cho người dân. Do đó, giá trị của quy hoạch không nằm ở bản vẽ mà ở việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và nhất quán trong suốt quá trình triển khai dự án”, ông Hà khẳng định.

Trong bối cảnh đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh đang phát triển nhanh, nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân, người lao động ngày càng gia tăng. Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội được quy hoạch bài bản, đồng bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần hình thành các khu dân cư văn minh, hiện đại, bền vững trong dài hạn.

Để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư tuân thủ nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt; chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn trong thi công, công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, UBND phường Trần Phú cần tiếp tục đồng hành, công khai thông tin, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Sở Xây dựng sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng quy hoạch và đúng mục tiêu đề ra.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: baoquankhu7.vn