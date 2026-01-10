Rùng mình kho thực phẩm bẩn ngày cận Tết: Thịt lợn, nội tạng nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy hơn 1,3 tấn

Ngày 9/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc của Hợp tác xã sản xuất, phát triển thương mại thực phẩm Hải Âu, có trụ sở tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm đếm, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La kiểm tra kho hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó vào ngày 22/12, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Chi cục quản lý thị trường Sơn La - Sở Công thương, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục thú ý và thủy sản - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tiến hành kiểm tra đối với kho chứa thực phẩm địa chỉ tại bản Cọ, Phường Chiềng An, thuộc Hợp tác xã sản xuất, phát triển thương mại thực phẩm Hải Âu, có địa chỉ tại số 145, đường Điện Biên, tổ 8 Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, do Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 02/9/1992 làm Giám đốc.

Kết quả phát hiện bên trong kho chứa 510kg thịt lợn và nội tạng của lợn; 440kg cá phi lê; 420kg xúc xích. Qua xét nghiệm có 02/06 mẫu thịt lợn dương tính với Vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Đến ngày 5/1/2026 Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã sản xuất, phát triển thương mại thực phẩm Hải Âu tổng số tiền 164 triệu đồng, đồng thời Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 01 và Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục thú ý và thủy sản - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm theo quy định của pháp luật.

