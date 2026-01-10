CLIP: Thời khắc 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong thương tâm

Chiều 9-1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 19, khiến hai vợ chồng tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tài xế Trần Minh Quang (SN 2002, trú tại xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng xã Mang Yang đi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Thời khắc 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải từ phía sau tông tử vong

Khi đến Km 136+350m, thuộc địa phận thôn Linh Nham, xã Mang Yang thì tông vào xe máy ông T. (SN 1982, trú làng Blên, xã Lơ Pơng, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở theo vợ là bà N. (SN 1979) đang lưu thông cùng chiều, phía trước.

Vụ tai nạn đã khiến vợ chồng ông T. và bà N. tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

...

Toàn bộ thời khắc xảy ra tai nạn đã được camera ghi lại.

Theo đó khi các xe đang lưu thông trên Quốc lộ 19, ở đoạn đường có vạch kẻ liền thì bất ngờ một xe tải nhỏ giảm tốc độ để rẽ trái vào đường nhánh. Lúc này, một xe tải lớn buộc phải dừng lại chờ xe phía trước sang đường.

Vụ tai nạn khiến 2 đôi vợ chồng tử vong tại chỗ

Tuy nhiên, xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 do tài xế Trần Minh Quang điều khiển đang đi tốc độ khá nhanh. Do không kịp giảm tốc độ dừng xe lại nên tài xế Quang đã đánh lái về phía bên phải tránh đâm trực diện vào đuôi xe tải phía trước và tông trúng xe máy của vợ chồng ông T. và bà N.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 chạy thêm một đoạn rồi mới dừng lại.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động