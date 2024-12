Hà Tĩnh: Thu ngân sách đạt hơn 10.000 tỷ đồng

Hội nghị của ngành thuế Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Dự hội nghị của ngành thuế Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đông đủ cán bộ Cục Thuế tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Tĩnh, ước đến hết ngày 31/12, thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt 10.010 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất 3.100 tỷ đồng), đạt 123,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao và tăng 9% so với cùng kỳ. Năm 2009, thu ngân sách nội địa toàn tỉnh Hà Tĩnh đạt 1.000 tỷ đồng, đến nay đã đạt mốc trên 10.000 tỷ đồng. Số thu năm 2024 đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh có 13/15 sắc thuế, khoản thu được giao đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao, tăng so cùng kỳ năm 2023; có 17/17 địa bàn, đơn vị thu hoàn thành kế hoạch; trong đó có 13 đơn vị, địa bàn vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao.

Để đạt kết quả trên, ngành thuế Hà Tĩnh đã tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác giám sát khai thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế, chuyển đổi số. Cùng với đó, cơ chế, chính sách về thuế được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó nuôi dưỡng và tạo ra nguồn thu cho ngân sách. Đặc biệt, trong năm 2024, ngành thuế Hà Tĩnh đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn hơn 2.500 tỷ đồng tiền thuế nhằm tiếp sức giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất – kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 và đề xuất giải pháp để tăng cường thu ngân sách năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.



Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ghi nhận, biểu dương kết quả của ngành thuế và đề nghị Cục Thuế tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế để làm tốt công tác thu ngân sách trong thời gian tới. Ngành thuế cần chủ động dự báo kịch bản thu ngân sách của từng tháng, quý và cả năm để kịp thời đề xuất với tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu, đảm bảo “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”.

Dịp này, 2 cá nhân của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, nhiều tập thể cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

