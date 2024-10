UBND huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh dùng ngân sách đấu thầu nhiều gói tiết kiệm siêu thấp

Ngày 16/9, ông Trần Hoài Đức – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã ký Quyết định số 1830/QĐ -UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Đồng - Đức Lạc, huyện Đức Thọ (đoạn 3: K0, K1+499 và hoàn trả đường thi công).

Công ty Như Nam một mình tham dự trúng gói thầu trị giá 49,9 tỷ đồng, tiết kiệm 0,05%.

Gói thầu này được tổ chức rộng rãi công khai qua mạng và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 122/NQHĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh.

Không có đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Như Nam (Như Nam) trúng gói thầu trị giá 49.905.073.000 đồng. So với giá gói thầu 49.930.073.000 đồng, số tiền tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 24 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,05%.

Nhà thầu Như Nam trúng gói xây dựng tuyến đường từ thị trấn Đức Thọ đến Khu lưu niệm Trần Phú trị giá 62,5 tỷ đồng.

Cũng tại chủ đầu tư UBND huyện Đức Thọ, vào năm 2022, Như Nam trong vai trò độc lập trúng gói thầu 06XL: Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Đức Thọ đến Khu lưu niệm Trần Phú, huyện Đức Thọ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt trị giá 62.559.814.000 đồng (Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 9/9/2022). Tỉ lệ tiết kiệm đạt 0,07%, khoảng 45,6 triệu đồng (so với giá dự toán của gói thầu là 62.605.432.000 đồng). Gói thầu này sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và do Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn ký phê duyệt.





Hoặc, Như Nam còn liên danh với Hồng Phong trúng gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình Kênh tiêu úng thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ với giá là 16.970.706.000 đồng (Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 16/2/2022). So với giá dự toán của gói thầu 16.986.039.000 đồng, sau đấu thầu, ngân sách của địa phương và chủ đầu tư tiết kiệm 0,09%, khoảng 15,3 triệu đồng.

Được biết, Như Nam (MST: 3000352889; Địa chỉ: khối 7 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 48 gói và 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 3.515.188.804.064 đồng, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán 98,48%.

Ngoài các gói thầu kể trên, theo PV tìm hiểu được biết, UBND huyện Đức Thọ còn là chủ đầu tư của một số gói thầu khác, trong đó nhiều gói có tỉ lệ "siêu tiết kiệm" cho ngân sách Nhà nước, ngân sách tỉnh...

Một số gói thầu tại UBND huyện Đức Thọ có tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%.

... Liên danh Quê Hương - Tiến Phong trúng thầu trị giá 10,6 tỷ đồng, tiết kiệm 0,05%.

Có thể kể đến gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình đường giao thông xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (trục xã 09) trị giá 10.646.665.000 đồng (Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 5/3/2024). Liên danh Quê Hương - Tiến Phong đánh bại liên danh Hoàng Nguyên - Quốc Hưng và Công ty TNHH Ngọc Khánh trúng gói thầu này. So với giá gói thầu 10.652.313.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm đạt 0,05%, khoảng 5,6 triệu đồng.

Công ty Đức Hùng một mình tham dự rồi trúng gói thầu trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hay như Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình đường giao thông tổ dân phố Đại Lợi và tổ dân phố 7, thị trấn Đức Thọ. CTCP xây dựng và giám sát Đức Hùng một mình tham dự rồi trúng thầu với giá là 3.045.888.000 đồng (Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/2/2024). Tỉ lệ tiết kiệm đạt 0,12%, khoảng 3,5 triệu đồng (giá gói thầu 3.049.414.000 đồng).

Liên danh Trường An - Tuấn Khôi trúng thầu trị giá 5,2 tỷ đồng, tiết kiệm 0,11%

Tiếp đến là gói thầu số 01XL: Xây dựng công trình đường giao thông xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (trục thôn 16) do liên danh Trường An - Tuấn Khôi trúng thầu trị giá 5.234.569.000 đồng (Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 19/2). So với giá gói thầu 5.240.166.000 đồng, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm khoảng 5,5 triệu đồng, tương ứng 0,11%. CTCP Việt Phương trượt thầu do không đạt kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty Hoàng Tùng không có đối thủ cạnh tranh trúng thầu với giá 12,7 tỷ đồng, tiết kiệm 0,23%.

Kế đến là gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình đường trục xã 01 Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ. CTCP xây lắp dịch vụ và thương mại Hoàng Tùng không có đối thủ cạnh tranh trúng thầu với giá 12.750.167.000 đồng (Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 16/1). So với giá dự toán 12.779.528.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm đạt 0,23%, khoảng 29,3 triệu đồng.

Nhà thầu xây lắp Đại An trúng gói thầu thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trị giá 3,4 tỷ đồng, tiết kiệm 0,07%.

Gói thầu 01-XL: Xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 đoạn qua huyện Đức Thọ, tỉnh Hà tĩnh. CTCP đầu tư xây lắp Đại An trúng gói thầu trị giá 3.484.474.000 đồng (Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 24/3/2023). So với giá gói thầu 3.486.990.000 đồng, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 2,5 triệu đồng, tương ứng 0,07%.

Cả 5 gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm sát giá kể trên đều do ông Trần Hoài Đức, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ ký phê duyệt.

