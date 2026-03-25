Hà Tĩnh: Medic Kỳ Anh muốn đầu tư bệnh viện 509 tỷ đồng tại Hoành Sơn

Dự án Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh, thuộc nhóm dự án đầu tư có sử dụng đất trong lĩnh vực y tế được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh công bố danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư thực hiện. Mục tiêu dự án là xây dựng bệnh viện hạng III theo hướng xanh – sạch, kiến trúc hiện đại, quy mô khoảng 250 giường bệnh, phục vụ khám chữa bệnh đa khoa và các dịch vụ y tế đi kèm.

Dự án được triển khai tại phường Hoành Sơn, với diện tích sử dụng đất khoảng 38.470 m².

BVĐK Kỳ Anh có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh, dự kiến triển khai trên diện tích khoảng 38.470 m² tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Minh hoạ)

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 509 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 12 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 24 tháng kể từ khi được giao đất.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Medic Kỳ Anh được thành lập ngày 17/4/2025, trụ sở đăng ký thuế tại số 9A, ngõ 166, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

... Doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, đăng ký sử dụng 5 lao động chính.



Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực y tế (bệnh viện, trạm xá), với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa góp vốn, trong đó ông Nguyễn Thế Hùng nắm 98% cổ phần, hai cổ đông còn lại mỗi người sở hữu 1%.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Lê Văn Sa (sinh năm 1984).

Theo dữ liệu doanh nghiệp, ông Lê Văn Sa hiện còn là người đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp khác, đáng chú ý có các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế như Công ty Cổ phần Medic Đông Anh, Công ty Cổ phần Medic Holding và chi nhánh Medic Hòa Bình.

Bên cạnh đó, ông Sa cũng đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

