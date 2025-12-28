Ronaldo tiếp tục chinh phục hàng loạt cột mốc không tưởng

Rạng sáng 28/12, Al Nassr có trận đấu với Al Okhdood ở giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo như thường lệ vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng giàu có này.

CR7 một lần nữa thể hiện khả năng khi đối thủ Al Okhdood không được đánh giá cao. Phút 31, siêu sao người Bồ Đào Nha có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Ronaldo hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm điệu nghệ trong vòng cấm sau đường căng ngang của đồng đội.

Sang hiệp 2, Al Nassr còn ghi thêm 1 bàn nữa do công của Joao Felix với tình huống lập công ở phút 90+4. Al Nassr thắng Al Okhdood 3-0 và tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 10 trận toàn thắng.

Cú đúp ở trận này giúp CR7 đạt đến hàng loạt cột mốc không tưởng. Theo thống kê, CR7 đã chính thức cán mốc 1.300 trận chuyên nghiệp, xếp thứ ba trong lịch sử. Đây có thể nói là thành tích vô tiền khoáng hậu bởi trong 6 cầu thủ thi đấu nhiều nhất, một mình Ronaldo không phải là thủ môn.

Sau 1.300 trận, Ronaldo đã có được 956 bàn, 260 kiến tạo, thắng 859 trận, hòa 240 trận. Siêu sao người Bồ Đào Nha đặt mục tiêu ghi được 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và chỉ còn cách ước mơ đúng 44 bàn.

Cú đúp vào lưới Al Okhdood cũng giúp Ronaldo có năm thứ 14 liên tiếp ghi được ít nhất 40 bàn trong một năm dương lịch. Năm 2025, CR7 đã cán mốc 41 bàn trên mọi đấu trường.

