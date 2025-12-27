Hà Tĩnh: hơn 37.500 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC

Toàn bộ diện tích rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC ở tỉnh Hà Tĩnh đều sinh trưởng, phát triển tốt, hiệu quả kinh tế tăng khoảng từ 15 - 20% so với trồng rừng thông thường.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này toàn tỉnh có 37.527ha rừng được cấp chứng chỉ FSC (tiêu chuẩn FSC- Forest Stewardship Council của Hội đồng quản trị rừng quốc tế công nhận). Trong đó, rừng tự nhiên hơn 20.549 ha, còn lại là rừng trồng.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phát triển rừng, toàn bộ diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC đều sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần làm giàu vốn rừng, nâng cao độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Riêng đối với diện tích rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC đều đảm bảo những yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình trồng, chăm sóc và khai thác. Các sản phẩm từ rừng FSC có thể truy xuất nguồn gốc thông qua nhãn chứng nhận, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững.

Rừng tự nhiên được cấp chứng chỉ FSC ở tỉnh Hà Tĩnh góp phần nâng cao độ che phủ, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế, môi trường, việc làm và an sinh xã hội, các sở, ngành, địa phương, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn gắn với khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên theo tiêu chuẩn FSC.

